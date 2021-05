VIVA’s 5 favorites: 5x de mooiste kledingitems voor vrouwen

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x de leukste outfits om te shoppen bij OU. Boutique Stories.

Het OU. Boutique Stories is een warenhuis to serve your stylish needs. Ze volgen de beste trends en maken de hipste kledingstukken voor een date, sollicitatie of vakantie. Zin in een perfecte look en net even iets anders dan het reguliere? Dan ben je bij OU aan het juiste adres.

Een prachtige rode jurk is perfect voor het heerlijke zomerse weer van straks. Met leuke ruffle details, het op mooie model en de toffe shell print straal jij zometeen op dat witte strand. Ook leuk… Er is ook een rok met precies deze stof en print. Neem zeker even een kijkje op de website!

Wil jij glamoureus deze zomer door? Kijk dan eens even naar deze prachtige jurk van Boutique Stories. De subtiele glanzende stof en de grote pofmouwen geven dit jurkje een finishing touch. Zoveel leuke details. Net zoals de knoopjes op de borst en de machette mouwen.

Hoe leuk is deze olijfgroene jumpsuit? Voor een vrouwelijke, sportieve en elegante look! Deze jumpsuit past daarom perfect bij elke gelegenheid en is lekker luchtig van stof. Erg comfortabel en de olijfgroene kleur is superleuk voor de lente, de zomer en de herfst.

Wij zijn dol op dit item van Boutique Stories. Deze supertoffe jurk verdient zeker een plekje in jouw kledingkast. Met deze vrolijke kleur, uitlopende mouwen en speelse details ga je deze zomer helemaal shinen.

Als we straks het mooie weer tegemoet komen, kunnen deze sandalen niet ontbreken in je schoenencollectie. Deze zwarte leren sandalen, hebben stoere studs en gespen en zijn handgemaakt in Portugal. Combineer ze met een mooie broek of onder een van de jurken van hierboven en maak je je outfit helemaal af.

Tekst: Nienke Nijp | Bron: OU. Boutique Stories