VIVA’s Vijf: 5x kleurrijke Instagram- accounts voor mode-inspiratie

Sta jij ’s ochtends ook uren voor de kast omdat je geen idee hebt wat je aan moet trekken? Grote kans dat je niet de enige bent! Gelukkig is daar ons aller Instagram, want hier vind je genoeg mode- inspiratie. Benieuwd welke Neerlandse fashionista’s je moet volgen voor een flinke dosis inspiratie, zodat je s’ ochtends meteen een outfit hebt? Scroll snel verder!

Romy

Romy staat bekend om haar kleurrijke outfits en haar even kleurrijke feed. Dus ben jij jouw zwarte combi’s helemaal zat? Dan zou ik haar zeker gaan volgen op Instagram voor inspiratie. Ze zit bovendien ook op Youtube waar ze een kijkje achter de schermen geeft en laat zien waar zij winkelt en die leuke items scoort.

Prishella

Prishella woont in Den Haag en staat bekend om haar stoere maar tegelijkertijd girly outfits. Bovendien bevatten al haar outfits veel kleur en printjes, wat het ontzettend leuk en speels maakt. Daarom past zij -helemaal- tussen dit kleurrijke rijtje.

Ramijntje

Als er iemand in dit kleurrijke rijtje past, is het de prachtige Ramijntje! Ramijntje is enorm fan van kleurtjes, reizen en fotograferen en dat laat zij maar al te graag zien met jawel veel (te gekke) primo plaatjes! Ook laat zij via haar stories zien hoe zij de mooiste pareltjes vind in tweedehands boutiques. Dat is ook nog eens leuk voor je portemonnee.

Ines

Deze meid heeft niet alleen prachtige lokken, maar ook hele kleurrijke looks! Haar outfits verschillen van truien, rokjes en jurkjes, maar allemaal heel goed gestyled met de meest jaloersmakende accessoires. Zeker een aanrader om te volgen op Instagram, misschien ben jij in de ochtend dan wat sneller klaar. Enne, daarnaast kun je ook nog eens inspiratie opdoen voor je interieur want dat deelt ze ook!

Nikita

Ben je gek op printjes en kleurtjes? Nikita ook, dus je vindt hier genoeg inspiratie voor je outfits. En ze deelt niet alleen heel veel fantastische outfits, maar ook super leuke hotspots waar je heerlijke koffietjes kunt drinken! Win-win vriendin!

