5x betaalbare make-up merken die dierproefvrij zijn.

e.l.f cosmetics

Het Amerikaanse make-up merk e.l.f. test niet op dieren. Ook zijn de producten van e.l.f vegan. Ze zijn partners met PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en is dus ook door PETA gecertificeerd. Helaas zie je dit merk niet snel in Nederlandse winkels liggen. Wel is het makkelijk te bestellen online bijvoorbeeld in de webshop van Douglas.

Essence

‘Sinds essence producten worden verkocht, hebben we nog nooit op dieren getest – niet voor onze producten, niet voor de ingrediënten, niet in Duitsland en ook niet ergens anders op de wereld. En dat zal ook nooit gaan gebeuren.’ Kijk, hier houden we van! Ook voor het wettelijke verbod in de EU is Essence al Cruelty Free. Tot nu toe is 70% van het assortiment vegan. Op naar de 100! Make-up van essence is te koop bij drogisterijen als Kruidvat en Etos.

Catrice

Of het nou om het eindproduct of een ingrediënt gaat, de producten van Catrice worden niet op dieren getest. Alle leveranciers zijn verplicht om schriftelijk te verklaren dat hun producten gemaakt zijn zonder dat deze getest zijn op dieren. Make-up van Catrice kun je vinden bij Kruidvat en Etos.

HEMA huismerk

HEMA heeft nooit dierproeven op producten toegestaan en gebruiken ook geen grondstoffen die op dieren zijn getest. HEMA is niet het enige huismerk dat denkt aan dierenwelzijn. Ook Kruidvat huismerk en Etos huismerk testen hun producten niet op dieren. Alle drie de producten zijn in eigen winkels of websites te koop.

LUSH

Uiteraard hoort LUSH in deze lijst thuis. De producten mogen dan wel iets duurder zijn dan de bovenstaande merken, maar LUSH is enorm fanatiek in de strijd tegen dierproeven. Al sinds de jaren ’90 strijd LUSH tegen het gebruik van proefdieren bij cosmetica-testen. Ook geven ze ieder jaar 288.000 euro uit aan onderzoekers die zich focussen op de vervanging van dierproeven. De producten van LUSH zijn niet alleen dierproefvrij, maar ook nog eens duurzaam, natuurlijk, vegetarisch en met de hand gemaakt!

Merken die wel testen op dieren

Dierproeven voor cosmetica mogen dan wel verboden zijn in de EU, maar dat is helaas niet overal op de wereld zo. In China is het zelfs verlicht door de overheid om eerst cosmeticaproducten op dieren te testen. Zo zijn er veel bekende merken die eigenlijk niet dierproefvrij zijn, omdat ze in landen als China verkopen. Dit zijn een paar bekende merken die niet dierproefvrij zijn.

Benefit

Bobbi Brown

Bourjois

Chanel

Dior

Estee Lauder

L’Oréal

MAC

Max Factor

Maybelline

Miss Sporty

NARS

NYC

Oriflame

Revlon

Rimmel

Yves Saint Laurent

