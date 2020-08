VIVA’s Vijf: 5x originele en modieuze mondkapjes

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x mondkapjes en mondmaskers!

De laatste trends

Als je dan toch een mondkapje moet dragen, wil je natuurlijk wel een beetje goed voor de dag komen. Dat lukt gegarandeerd met de mondkapjes van ABOUT YOU. Op de webshop onder de categorie ‘stofmaskers’ bieden ze de meest modieuze mondmaskers aan. “Mondmaskers voor iedereen.”

Spread good vibes

Het eco & fair merk Armedangels verkoopt duurzame mondmaskers met een goede boodschap. De minimalistische mondmaskers bevatten een positief tekstje om de mensen om je heen mee te verblijden. De mondmaskers kosten €10,- waarvan €2,- per masker gedoneerd wordt aan Artsen zonder Grenzen. Op dit moment hebben ze al €643.722 opgehaald. Het doel is 1 miljoen, dus neem zeker even een kijkje naar de vrolijke mondmaskers op de website!

Oud & vertrouwd

Ook HEMA biedt betaalbare, herbruikbare mondkapjes aan in diverse kleuren en leuke designs. Ze zijn gemaakt van BCI katoen en hebben een open zijkant zodat je er zelf een filter in kan plaatsen. De mondkapjes zijn ook kindermaten beschikbaar. Een set van twee kost €4,50. En voor de échte HEMA-lovers: zijn er ook mondkapjes met tompoezen en HEMA-worsten erop.

Gepersonaliseerd

Als je er echt origineel bij wilt lopen, moet je bij bagsoflove.nl zijn. Daar kun je namelijk je eigen ontwerp op een mondmasker laten printen. Het wordt op een duurzame manier geprint en blijft lang mooi, was na was!

Speciale gelegenheden

De Belgische bruidskledij ontwerpster Eva Janssen verkoopt elegante mondmaskers met mooie borduursels. De mondmaskers hebben een zachte kleur met aan de zijkant geborduurde bloemen. Perfect voor een authentieke look!