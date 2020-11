De voetenmaskers met peeling effect gaan viral en zijn een échte Tiktok- trend geworden. En net zoals met alle andere Tiktok- hacks wil jij deze ook zo snel mogelijk uitproberen.

Even een trigger warning: je weet niet wat je ziet.

Een peeling voor je voeten

De voetenmaskers zijn te koop in verschillende geuren en kleuren, maar werken in principe allemaal hetzelfde. Je trekt de maskers aan – net zoals een paar sokken – en plakt deze helemaal dicht zodat het goed aansluit om de voeten. Trek een paar huissokken of sloffen aan en wacht één tot anderhalf uur.

Now it’s up to you! Haal je voeten (rustig) uit het masker en spoel deze af met lauw water. Waarschijnlijk is je huid, net zoals in het filmpje, los gepeld van je voeten. Trek dit er niet af, maar knip het voorzichtig! Zie je niet direct resultaat? Dan komt dat enkele dagen later, als de opperlaag van je voet los begint te laten. Na zo’n vier dagen hangen de vellen dode huid aan je voeten… Maar als het goed is schuilen daaronder babyzachte voetjes 😉

Voetenmasker kopen

Ben jij heel benieuwd geworden? Hier, bestel je ‘m voor nog geen vijf euro. Laat je het ons weten als je het probeert? Belangrijk om te onthouden: trek niet aan de vellen, maar knip het af!

