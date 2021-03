OMG! Je krijgt extreem veel volume door je haar te wassen met dít drankje

Helaas zijn we niet allemaal blessed met een volle bos haar. Daarom doen we er alles aan om dat beetje volume te krijgen. En de fabrikanten weten dat. Duizenden haarproducten zijn er al op de markt gebracht om volume in ons haar te creëren. Veel van deze producten zijn duur en soms werken ze niet eens. Nu is er een goedkoop trucje waardoor je wél die volle bos krijgt. En je haalt hem gewoon in de supermarkt.

Volume door frisdrank

Je haar kan door een paar redenen zijn volume verliezen. Namelijk door te veel wassen, föhnen en stylen gaat je haar stuk en verlies je dus die volle bos. Daarom proberen vrouwen over de hele wereld iets nieuws. Een aantal jaar geleden kwam model en actrice Suki Waterhouse namelijk met het trucje om je haar te wassen met, jawel, cola. Het klinkt misschien niet erg hygiënisch maar het blijkt dus dé oplossing tegen futloos haar te zijn.

Zure bos

Naast dat je haar meer volume krijgt, zal de structuur ook veranderen. Cola heeft namelijk een hoog zuurgehalte. Dit zorgt ervoor dat je haarschubben samentrekken. Naast een vollere bos, krijgt je haar ook nog eens een mooie glans. Wat voor cola je gebruikt, maakt verder niet uit. Dus hollen naar de supermarkt voor zo’n fles frisdrank, want na al die coronakapsels en experimenten verdient je haar wel een treatment.

