Tja, je kunt er natuurlijk op wachten wanneer types als Gigi Hadid en Diane Kruger in een jas verschijnen die ook nog eens betaalbaar is: die is binnen twee keer knipperen uitverkocht. Geen wonder dus dat er een wachtlijst is voor een wollen jas van Mango die voor honderd euro over de toonbank gaat.

Het gaat om een oversized wollen jas met een bruine ruit, wijde mouwen, revers en een splitje aan de achterkant. Echt zo’n jas die je zowel chic kunt dragen met leren handschoenen en laarzen als cool met een muts en sneakers.

Gigi Hadid incognito met baby in de jas.

Restock

Geen wonder dus dat de jas in no time was uitverkocht en nu meer dan duizend mensen op de wachtlijst staan, wachtend op een mail dat-ie weer op voorraad is. Goed nieuws voor al die wachtenden: de Spaanse modeketen komt met een restock. Wanneer de jas er precies weer is weten ze niet, maar wel dat het snel zal zijn. Zo heb je er nog de hele winter plezier van.

Koninklijke jas

Mango is qua jassen dit seizoen lekker bezig. The Crown-actrice Emma Corrin werd onlangs ook gefotografeerd in een jas van de keten die ze droeg tijdens een wandeling door Londen. Dat was een crèmekleurige jas met een dubbele rij knopen. Het zal je niet verrassen dat ook die is uitverkocht.

Is deze jas niet echt je ding?

