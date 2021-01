Mensen die vaak zwarte kleding dragen zijn emotioneler én een tik neurotisch

Geen enkele kleur is zó populair als de kleur zwart. En dat is helemaal niet zo gek, de kleur zwart kleedt af, is tijdloos en áltijd on trend. Maar wist je dat achter jouw all black outfit een psychologische reden zit?

Back to black. Black is the new black. Dat idee. Hoogstwaarschijnlijk heb ook jij – onbewust – veel zwarte kledingitems in de kast liggen. Maar waarom eigenlijk? Waarom niet bruin, grijs, wit? Wij zochten het voor je uit 😉

Sterk en onafhankelijk

Mensen die vaak of graag de kleur zwart dragen zijn emotioneler en een beetje neurotisch. Door zwart te dragen willen ze dit ‘coveren‘ en een andere boodschap overbrengen. Wat die boodschap is? Jij wilt sterk en onafhankelijk lijken. Door zwarte te dragen kan het zijn dat je jouw emoties liever een beetje voor jezelf houdt, anderen liever niet té dichtbij laat komen of dat je graag gerespecteerd wordt door anderen. Zwart dragen zorgt ervoor dat jij deze boodschap op anderen kunt overbrengt. Ja, echt waar!

Aantrekkelijk

Uit onderzoek is gebleken dat zwart dragen ervoor zorgt dat je kracht en aanzien uitstraalt. Zwart is dé kleur als je indruk wilt maken op iemand en het wordt ook nog eens gezien als ontzettend aantrekkelijk. Het aller-aantrekkelijkst van alle kleuren zelfs. Als dat geen goede reden is om die all black outfit aan te schaffen 😉

Dus de eerstvolgende keer dat iemand een opmerking maakt over jouw looks terwijl je in all black gehuld bent kun je dit gerust negeren. Prima, die kleurrijke types, maar uiteindelijk weet jij waar je het voor doet.

Bron: Cosmopolitan| Beeld: Getty