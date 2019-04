WIN: 10x de heerlijke Olaz Regenerist Whip Crème

Zie je de eerste rimpels verschijnen? En wordt je huid langzamerhand oud en droog? Dan hebben we goed nieuws voor je!

Olaz Regenerist Whip Hydraterende Dagcrème is een lichte hydraterende anti-verouderingscrème voor effectieve versteviging en verminderde zichtbaarheid van rimpels. Het is een luchtige dagcrème die vloeibaar wordt zodra je het op de huid aanbrengt. Het is dé perfecte dagcrème voor een hele dag bescherming en een matte finish.

Winnen

VIVA viert deze innovatie met jou door 10x Regenerist Hydraterende Dagcrème cadeau te geven. Kans maken? Vul het formulier in en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.