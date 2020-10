Boven je broek uit laten piepen: zichtbare string maakt comeback

Steeds meer trends van vroeger maken een comeback – van opvallende schoudervullingen tot trenchcoats en spencers. Maar een string zichtbaar boven je broek uit laten komen zoals in de 90’s was daarentegen nog altijd een no-go. Toch?

Niet dus. Want geloof het of niet, de zichtbare string is weer helemaal hot en happening. We zagen het al bij celebrities als Kylie Jenner, Kim Kardashian, J.Lo en Hailey Bieber. Tja, en als zij het dragen dan wéét je zeker dat het een trend is. Maar of we er zo blij mee moeten zijn?

De 90’s trend

Elke It-girl pronkte met een zichtbare string op de catwalk. Denk aan Christina Aguilera, Paris Hilton en Halle Berry. En ja, al snel werd deze trend overgenomen in het straatbeeld en werd het nummer Thong Song geboren.

Hoewel de modewereld deze trend al snel vaarwel kuste – omdat-ie soms toch een tikkie te ordinair was – bewijzen de celebs nu dat je de zichtbare string ook classy kunt dragen. Zo deelde Kim Kardashian een foto waarop te zien was dat ze een zwarte Givenchy-jurk droeg met open rug. En Kim maakte haar designerlook af met jawel, een knalrode zichtbare string.

Goed. Nu vraag je je natuurlijk af hoe het er ook alweer uitziet, zo’n string boven je broek. Well, deze celebs waren je allemaal al voor en rocken de nieuwste trend!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bella 🦋 (@bellahadid) op 9 Aug 2020 om 8:53 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 🤍🤍✨✨ Een bericht gedeeld door Kylie 🤍 (@kyliejenner) op 22 Aug 2020 om 1:28 (PDT)

Bron: Grazia| Beeld: iStock, Instagram