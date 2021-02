Met nat haar naar buiten: word je er echt ziek van?

Je hebt het je moeder vast wel eens horen zeggen: ‘Je wordt ziek als je met nat haar naar buiten gaat!’ Maar is dat wel echt zo? Wij zochten het voor je uit.

Op tijd

Het overkomt iedereen wel eens. Je staat weer veel te laat op en kan die douchebeurt écht niet meer laten zitten. Dus dan maar de beste optie, met nat haar de deur uit anders kom je niet op tijd. Dan ben je eindelijk onderweg, is het opeens wel heel koud op je hoofd. Naast dat je waarschijnlijk met een verschrikkelijk kapsel aankomt omdat het niet droog is, hoor je het stemmetje van je moeder al in je achterhoofd schreeuwen dat je ziek zal worden. Maar dit is misschien toch niet waar.

Snot verkouden

Je moeder heeft misschien toch wel een beetje een punt. Het is dan wel een stuk kouder, maar met nat haar naar buiten zorgt er niet direct voor dat je sneller ziek wordt. Maar juich niet te vroeg. De reden dat je ziek wordt zijn virussen en bacteriën in de lucht. Deze komen je lichaam binnen via je neus en je mond. Omdat je het een stuk kouder hebt als je met je natte haar door de wind rijdt, wordt het slijmvlies in je neus droger. Hierdoor wordt het dikker en zal het minder goed werken. Dan kunnen al die virussen en bacteriën veel langer in je neus vast blijven zitten. Hierdoor kun je dus toch nog grieperig en verkouden worden. Mother really do knows best.

Bron: Vriendin | Beeld: Unsplash