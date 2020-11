Vanaf nu houd je je beautyslaapje alleen nog maar op een zijden kussensloop

Het is de bedoeling dat je na een ‘beautyslaapje’ mooier wakker werd dan hoe je ging slapen. Dat vraagt wel om een beetje toewijding. Simpelweg je make-up afhalen, pyjama aantrekken en je ogen sluiten is niet voldoende. En je katoenen kussensloop helpt ook niet echt mee…

Wil jij mooier wakker worden? Dan is een goede nachtcrème een must en een goede luchtbevochtiger ook geen overbodige luxe. Je wil niet wakker worden met een kapsel à la een poedel. Maar ook een zijden kussensloop helpt je knap ontwaken.

Zijde kussensloop

We horen je denken: ‘Kan een kussensloop echt wonderen verrichten?’ Het antwoordt is: ‘JA!’ Een zijden kussensloop is niet alleen goed voor je nachtrust, maar ook voor je huid én haar. Hoe dan? Ten eerste absorbeert zijde een stuk minder dan katoen, waardoor je serum en nachtcrème beter blijft zitten en hun werk kunnen doen. Dat scheelt alvast wat slaaprimpels.

Gladde, glanzende lokken

Zijde zorgt ook voor minder klitten, haarbeschadiging en pluishaar. Katoen onttrekt namelijk vocht uit je lokken met droog en pluizig haar als resultaat. Bij zijde vindt geen wrijving plaats, waardoor je lokken glanzend blijven. Zo kun je met een prachtig kapsel slapen en deze de volgende dag net zo prachtig wakker worden. Ook voorkomt zijde haaruitval. Zeker het proberen waard, toch?

Bron: Trendalert | Beeld: iStock