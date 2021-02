Draag je je haar in een zijscheiding? Dan ben je volgens Gen Z officieel oud

Draag je al sinds jaar en dag je zijscheiding met trots? Dan is Gen Z hier om je kapsel genadeloos de grond in te boren. De generatie schrijft mensen met een zijscheiding af als ‘oud’ en ‘niet meer in contact met de echte wereld’. Eh, au?

Als je als millennial op TikTok begeeft: chapeau. Als je zelf video’s maakt en die daar deelt: dubbel bravo. Tussen alle Gen Z-kids is de millennial namelijk meer dan eens het dankbare middelpunt van spot.

Zijscheiding

Deze week presenteren we in de categorie millennial pesten: de zijscheiding. Die is volgens tik-tokkende Gen Z-ers namelijk hopeloos achterhaald. Het begon allemaal met een video van een meisje die verklaart dat niemand knapper wordt van een zijscheiding. ‘Bewijs me het tegendeel maar’, daagt ze haar volgers uit.

Nieuw probleem

En zo ging het bolletje rollen. Inmiddels zijn er honderden video’s van onthutste millennials die onderzoeken of een middenscheiding inderdaad beter staat. Dan doemt er meteen een nieuw probleem op, want als je al sinds mensenheugenis een zijscheiding draagt, is de kans groot dat je haar terugveert wanneer je een middenscheiding probeert. Het resultaat is dan een soort halve ‘m’ op je voorhoofd. Is dát dan wat jullie willen, Gen Z? Hm, nou?

Snotaap

Overigens zijn er ook genoeg millennials die zich niet zomaar de maat laten nemen door bijdehante Gen Z-ers. ‘Als je een wat oudere millennial bent zoals ik, laten we dan even kletsen. Ten eerste, je bent een bad bitch die haar haar mag dragen zoals ze wil. Gen Z had YouTube en allerlei manieren om uit te vinden hoe het moet, maar wij hebben die shit bedacht.’ Haar advies voor de volgende keer dat zo’n snotaap je leeftijd shamet: bedenk dat zij ook de generatie zijn die bij wijze van challenge twee jaar geleden Tide Pods at.

