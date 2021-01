Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat we een bezoekje kunnen brengen aan de schoonheidssalon. Maar geen zorgen, schoonheidsspecialiste Macy legt stap voor stap uit hoe jij je wenkbrauwen gemakkelijk thuis kunt verven.

Met wenkbrauwverf geef jij de (lichte) haartjes wat kleur. Zo lijken je wenkbrauwen weer voller en sprekender. En dat is precies wat we willen, tóch? Hoe? Dat legt Macy graag uit. ‘De vaseline pot is in ieder geval je allerbeste vriend, bij de eerste keer.’ 😉

Kiezen van het juiste product

Het kiezen van het juiste product is de belangrijkste stap. Macy: ‘Refectocil is een fijn verfproduct waar je gemakkelijk thuis mee aan de slag kunt. Hij is te verkrijgen in verschillende kleuren, maar eigenlijk is de bruintint perfect voor iedereen. De verf wordt vaak geleverd met een ontwikkelingsvloeistof. Ook wel de ontwikkelaar genoemd. Deze ontwikkelaar dient als activator en zorgt er dus voor dat jouw wenkbrauwen worden voorzien van een mooi kleurtje.’ De wenkbrauwverf en ontwikkelaar zijn hier te verkrijgen.

Let op: gebruik nooit gewone haarverf voor je wenkbrauwen! Je wenkbrauwharen en omliggende huid zijn namelijk kwetsbaarder dan je hoofdhuid en -haren.

Aan de slag

Zorg er altijd voor dat je eerst de wenkbrauwen verft vóór je ze gaat shapen of epileren. Macy: ‘Op het internet lees je het vaak andersom, maar het is verstandig om eerst de wenkbrauwen te verven vóór je ze in model brengt. Want als je eerst epileert en daarna verft heb je een grotere kans op huidirritatie. En dat wil volgens mij niemand. Bovendien is het ook nog eens handig, want je pakt alle haartjes mee. Zo ook die vervelende haartjes die jij weg wilt hebben. Zo zijn ze éxtra goed zichtbaar en kun je straks fanatiek aan de slag met de pincet. Zo krijg jij binnen no time die mooie fleeky eyebrows.’

Stap 1: Zorg ervoor dat je de juiste producten en benodigdheden in huis hebt. Dit wil zeggen dat je de juiste kleur verf hebt gekozen én bijbehorende benodigdheden hebt zoals een ontwikkelaar, mengbakje (of schaaltje), penseeltje, beschermingscrème (vaseline), wattenschijfjes en een gezichtsreiniging. Zo kun jij goed voorbereid aan de slag!

Stap 2: Zorg ervoor dat je huid schoon is en er geen make-up meer op je gezicht zit. In ieder geval niet meer op de wenkbrauwen. ‘Houd er rekening mee dat je de huid schoonmaakt met een reiniging zonder olie! Olie kan ervoor zorgen dat de verf niet goed pakt en dat zou natuurlijk doodzonde zijn.’ Maak na het reinigen je gezicht droog.

Stap 3: Als de huid en haartjes gereinigd zijn, kun je beginnen met het mengen van de verf en de ontwikkelaar. Volg hiervoor de instructies op het doosje. ‘Zorg ervoor dat de verf en ontwikkelaar goed zijn gemengd. Extra tip: ik gebruik altijd 4 druppels van de ontwikkelaar.’

Stap 4: Omdat dit natuurlijk de eerste keer is en je jezelf nog geen pro kunt noemen, is het handig om een dun laagje vaseline rondom de wenkbrauwen aan te brengen. Dit voorkomt dat de verf op de huid pakt. Let op: smeer dit niet in de haartjes! Dat kan ervoor zorgen dat de verf niet goed pakt.

Stap 5: Breng de verf rustig aan met een penseeltje. Probeer alle haartjes goed te bedekken met de verf. Macy: ‘Verf met de haargroeirichting mee en ook weer tegen de haargroei richting in. Zo weet je zeker dat je elk haartje hebt meegenomen. En wees niet zuinig, voorzie de haartjes van een dik laagje verf.’ Laat de verf 5 tot 10 minuten inwerken en check tussendoor of je haartjes niet té donker worden.

‘Tip: zet een timer. Omdat je aan één wenkbrauw eerder begint – en je nog niet heel snel bent – moet hierbij de verf ook eerder verwijderd worden. Anders verschilt de inwerkingstijd en loop je met ongelijke wenkbrauwen. En dat is denk ik niet de look waar je voor wilt gaan, haha.’

Stap 6: Verwijder de verf. Leg een vochtig wattenschijfje (gewoon met water) aan het begin van de wenkbrauw en veeg langzaam naar het uiteinde. Dit kun je net zo lang herhalen totdat de verf helemaal weg is. Mocht er toch een beetje verf op de huid gekomen zijn? Geen paniek, na één wasbeurt is het er al af 😉

