Zó verwijder je thuis zelf de ‘gellac’ van je nagels

Door de strengere maatregelen hebben alle schoonheidssalons de deuren moeten sluiten. Dat betekent géén manicure of pedicure. Maar ja, misschien heb je er nog een laag gellac op zitten nu…

We got you! Wij vertellen hét geheim om je gel nagellak zo lang mogelijk mooi te houden én vertellen (als het echt niet anders kan) hoe je ze het beste kunt verwijderen. Want hé, je wilt natuurlijk niet je eigen nagels beschadigen.

Tips en tricks

Gellac is een uitkomst voor iedereen die langer wilt genieten van mooie nagels. Ze houden wekenlang zonder te bladeren en te vervagen. What’s not to love? Om je gelnagels zo lang mogelijk mooi te houden, kun je het volgende doen:

Hou je handen droog. Als in: vermijd zoveel mogelijk blootstelling aan water. Enkele borden wassen is geen probleem, maar wanneer je een volledige afwas doet, is het ten zeerste aan te raden om handschoenen te dragen aangezien de gellak anders sneller loslaat. En dat is niet de bedoeling! Blijf je nagels verzorgen. Smeer je nagelriemen elke dag in met een druppeltje olie of een verzorgende créme. Dat houdt ze in conditie en het ziet er bovendien ook nog eens verzorgd uit. Win- win. Pruts niet aan je nagellak. Zie je dat de nagellak begint los te laten? Dan is het (helaas) tijd om de lak te verwijderen. Weersta de verleiding de lak er af te trekken, want grote kans dat je een gedeelte van je eigen nagel meetrekt. Auw! Dat wil je écht niet!

Gellac verwijderen

Is jouw gellac niet meer te redden? Dan zit er helaas niets anders op dan deze te verwijderen. Gelukkig kan dit op een vrij snelle en veilige manier. De enige materialen die je hiervoor nodig hebt, zijn: aceton, aluminiumfolie, watjes en een vijl.

First things first: ‘schuur’ de bovenste laag van je gelnagels met een vijl. Zo kan de aceton beter in de nagellak trekken. Doe vervolgens aceton op de watjes en wikkel die om elke nagel heen. Wikkel vervolgens aluminiumfolie om de watjes en laat dit voor ongeveer 15 minuten zitten. Tadaa, je kunt de nagellak eraf halen. Psst, ga er nog even overheen met een grove vijl. Dit zal de laatste restjes verwijderen en je nagels schoon en kaal achterlaten 😉

Dat was easy peacy, tóch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Treatwell | Beeld: iStock, Treatwell