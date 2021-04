Vergeet platina: deze zomer gaan we voor ‘oud-Hollywood blond’

Iedereen die haar haren weleens laat oplichten, weet dat zilvershampoo onmisbaar is om te voorkomen dat blonden lokken geel uitslaan. Na jaren van as- en witblond haar, lijkt het er toch sterk op dat we deze zomer op de warmere toer gaan.

Die trend hebben kappers gebombardeerd tot ‘oud-Hollywood blond’. Het is de haarkleur waar filmsterren als Marilyn Monroe en Grace Kelly beroemd mee zijn geworden. Of je nou voor volledig blond, alleen wat highlights of een balayage gaat: warm blond is bezig met een opmars met Billie Eilish en Nicola Peltz voorop.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Harriet Muldoon (@harrietmuldoon)

Zo blond mogelijk

Het lijkt erop dat iedereen snakt naar wat meer glamour in haar leven. Dat is ook de verklaring waarom in salons nu veel minder wordt gevraagd naar natuurlijk blond. ‘Al mijn klanten willen zo blond mogelijk en de meest stralende versie van zichzelf worden’, zegt colourist Harriet Muldoon, die werkt voor een Londense topkapper.

Oud-Hollywood blond

Billie Eilish nam het voortouw en schokte vriend en vijand door haar zwarte haren in te ruilen voor een strawberry blonde coupe. Ook Nicola Peltz, de verloofde van Brooklyn Beckham, ging voor de glamoureuze variant van blond. Je kunt het blond zo warm laten kleuren als je zelf wil: of je nou gaat voor een warmere tint of je al blonde lokken iets warmer kleurt met een toner. Wat je ook doet: laat het door een goede kapper uitvoeren. Want oud-Hollywood blond is prachtig, maar geel haar niet zo.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltz)

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress