Zo ziet actrice Julie Andrews er nu uit

Och, wat waren wij vroeger fan van actrice Julie Andrews. Ze speelde niet alleen de filmrollen van Mary Poppins en Maria von Trapp in The Sound of Music, maar stond ook op het toneel als Eliza Doolittle in de legendarische musical My fair lady.

Zó ziet ze er tegenwoordig uit.

In 1956 stond Julie Andrews op Broadway als Eliza Doolittle, maar toen er in 1964 een filmversie van My fair lady werd gemaakt, werd zij vervangen door Audrey Hepburn. De makers van de film vonden namelijk dat Julie, die toen nog vooral bekend was als theateractrice, niet bekend genoeg was voor in de film. In datzelfde jaar werd ze echter gecast als Mary Poppins, en de rest is geschiedenis…

Nog even een terugblik: zo zag ze er in 1964 uit:

En zo ziet ze er nu uit, op 81-jarige leeftijd:

Beeld Getty Images