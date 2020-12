Cheesy kerstnummers die stiekem áltijd goud blijven

Door de jaren heen zijn er zóveel kerstnummers uitgebracht en eigenlijk… Ook weer heel weinig. Want elk jaar luisteren we weer naar hetzelfde riedeltje, toch? Van All I Want For Christmas Is You tot Jingle Bell Rock, maar ze blijven leuk om naar te luisteren.

Wij hebben de meest cheesy kerstnummers voor je op een rij gezet.

Ken jij al deze toppers nog uit je hoofd?

Mistletoe – Justin Bieber

My Only Wish this year – Britney Spears

Santa tell me – Ariana Grande

8 Days of Christmas – Destiny’s Child

Why couldn’t it be Christmas Everyday – Bianca Ryan

Last Christmas – Wham!

Shake up Christmas – Train

Driving home for Christmas – Chris Rea

Beeld: iStock