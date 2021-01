Justin Timberlake duikt de studio in voor nieuw album

Oh yeah! Singer-songwriter Justin Timberlake is de studio weer ingedoken om nieuwe liedjes te maken. De zanger vertelt vrijdagavond in de Tonight Show van Jimmy Fallon dat er een nieuw album aankomt. Het album moet een vervolg worden op Justins laatste album Man of the Woods, dat in 2018 uitkwam. Toch moet hij zijn fans ook teleurstellen..

Nieuwe album

In de Tonight Show vertelt de 39-jarige zanger dat hij geen haast heeft om het album te maken. “Aan mijn eerdere album Mirrors heb ik vier of vijf jaar gesleuteld. Ik denk dat ik nu ook weer mijn tijd neem,” aldus Timberlake. Ondanks dat het nieuwe album nog even op zich laat wachten, heeft de popster grote plannen voor nieuwe muziek. Zo wil hij graag nummers opnemen met grote namen zoals Kendrick Lamar en Travis Scott.

Justin is niet alleen bezig met muziek, ook zijn acteercarrière heeft hij weer opgepakt. Zo werd eerder deze week bekend dat Timberlake te zien is in de Amerikaanse serie Palmer, gelanceerd op Apple TV Plus.

Gezinsuitbreiding

Onlangs werd bekend hoe het – in de zomer geboren – zoontje van Justin en zijn vrouw Jessica biel heet. Dit vertelde Timberlake tijdens zijn bezoekje bij de Ellen DeGeneres show. ‘Ons zoontje heet Phineas en hij is fantastisch. Ondanks dat er niemand in huis meer slaapt, het is geweldig.’

Vanwege corona en quarantaine, heeft het gezin de zwangerschap en de eerste maanden in alle rust kunnen beleven. Jessica en Justin leerden elkaar kennen in 2007 en eigenlijk was het vrij snel the real deal. In 2011 hadden ze even een kleine break, maar in 2012 trouwden ze in Italië. In 2015 was daar toen de eerste baby, Silas, en vijf jaar later is het gezin uitgebreid met dus nog een jongen.