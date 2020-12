Nikkie de Jager is uitgeroepen tot de grootste inspiratiebron van 2020

YouTube make-up artiest NikkieTutorials (Nikkie de Jager) is door Attitude Magazine uitgeroepen tot ‘Inspiratiebron van 2020’. Attitude magazine is het Engelse en Europese blad voor LHBTQ mensen. Nikkie heeft de award gekregen vanwege haar coming out als transgender dit jaar.

AttitudeMag maakte dit gisteravond bekend op hun Instagram. Ze schrijven: ‘2020 was een behoorlijk heftig jaar voor YouTube make-upartiest Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials. Van een overval met geweren in haar eigen huis, tot een afpersing waarbij ze publiekelijk moest uitkomen als transgender; Nikkie is door veel heen gegaan dit jaar. Maar ze heeft het niet alleen overleefd, ze bloeide op.’

De Jager is al jaren actief op YouTube en deed de make-up van grote sterren als Kim Kardashian, Lady Gaga en Ashley Graham. Begin dit jaar kwam ze uit de kast als transgender, nadat ze werd afgeperst.

Donkere periode

In het december issue van het tijdschrift wordt Nikkie geïnterviewd. Daarin zegt ze over haar coming-out: ‘Het voelde echt alsof alles wat ik al die jaren had opgebouwd instortte en dat ik op zoek moest naar een nieuwe baan en een nieuw leven moest starten. Het werd heel donker. Dat moment waar ik de eerste positieve comment las, koester ik voor de rest van m’n leven’.

Speech

Inmiddels heeft de queen of YouTube zelf ook gereageerd via haar Instagram. ‘Wat een ongelooflijke eer’! Zet ze in haar stories. Ook is er een ‘acceptance speech’ gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Attitude mag. Ze bedankt haar glow babies (fans), heeft het over de afpersing en ze bedankt haar moeder (‘Mama Tutorials’). Ze zegt over haar: ‘Ze hield mijn hand vast en hielp me overal doorheen. Ze geloofde altijd in me en stond altijd achter me, no matter what’. Ook haar verloofde Dylan wordt bedankt: ‘Jij hebt me laten zien wat echte liefde is.’ Maar de belangrijkste boodschap van de video is dat we elkaar moeten helpen: ‘Of je nou deel bent van de LHBTIQ+ familie of niet, we zijn allemaal deel van de HUMAN familie. We zijn allemaal mens.’

Bron: attitudemag, Brunopress