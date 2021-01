Denk je lekker uiteten te gaan en zonder schuldgevoelens te genieten van je maaltje, moet je van te voren je lengte en gewicht doorgeven bij het restaurant. Voor sommige mensen klinkt dat misschien als iets positiefs, voor anderen is het je reinste nachtmerrie. En het wordt nog werkelijkheid ook: eind januari opent in het Belgische Gent een restaurant waar je van te voren doorgeeft wat je weegt, hoelang je bent én wat je doel is.

Een stel uit Gent gaat de uitdaging aan; een restaurant openen in coronatijd én met een concept dat nog (bijna) niet bestaat. De 28-jarige Robbe Vandenhoucke en 26-jarige Laura de Meyer openen een restaurant waar je voeding op maat kan krijgen. Je geeft jouw lengte, gegevens en doel door en zij geven aan hoeveel en wat je moet eten om dat doel te bereiken.

#goals

Het doel van de Gentenaren: ‘het klassieke broodje broodje als lunch, vervangen en zo de juiste voedingswaarden meegeven’, zeggen ze tegen het AD. Robbe zit al in de #healthy hoek; twee jaar geleden opende hij namelijk al Z’weet. Personal training en voedingsadvies in één. Reacties Mocht je nou erg bezig zijn met je voeding, dan is zo’n restaurant wellicht een interessant voor je. Toch kan het ambitieuze stel niet alleen maar op positieve reacties rekenen. Op de Facbeookpagina van AD, die het nieuws brachten, zijn reacties te lezen als: ‘Pure BS, elk mens heeft een andere vorm van “verbranding” binnen het lichaam, dus lengte en gewicht hoeven daar weinig mee te maken te hebben…’ en ‘Gaat het nu al beginnen? Eerst wegen voor de deur van een restaurant opengaat? Daar gaat het naartoe. Wil je toch niet?’.

Leven en laten leven

Ook schrijver en fotograaf Tatjana Almuli reageert via haar Instagram Stories: ‘2021 nu al gek jaar hoor, met dit soort types en concepten. Maar ja, leven en laten leven, hè?’. En zo is het natuurlijk. Maar als je het ons vraagt: liever lekker uiteten, zónder van te voren het gewicht door te geven. Dat extra frietje en beetje saus wat je thuis niet eet, maakt uiteten gaan juist zo gezellig.

