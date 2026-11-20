Haar verhaal staat niet op zichzelf. Vorige maand werden minstens vijftien meisjes en vrouwen vermoord, velen door echtgenoten, broers of andere mannelijke familieleden, volgens de Iraanse nieuwszender Rokna. De zaken betreffen eermoorden of hebben te maken met geschillen over scheiding en familiefinanciën.

Het is het verhaal van Sogand dat de internationale media haalt, nadat onder meer mensenrechtenorganisaties er melding van hebben gemaakt. Inmiddels zijn haar vader en de schooldirecteur gearresteerd. Maar dat de school een veilige plek moet zijn, is daar lang niet vanzelfsprekend.

Vrouwen zijn niet veilig in Iran

Parmida Baladi vluchtte in 2018 uit Iran. Zelf verliet ze het land om dezelfde reden: vrouwen zijn er niet veilig. "Het is zó vreemd dat mannen in 2026 nog steeds de macht hebben om dit te kunnen doen – om vervolgens op de begrafenis van hun eigen dochter te staan. Onder het Iraanse regime kunnen vaders die hun eigen dochter vermoorden namelijk relatief licht worden bestraft. We mogen nooit gewend raken aan wat niet normaal is. Het verdwijnen van Iran uit het nieuws betekent niet dat het leed voorbij is."

Iran staat namelijk al decennialang bekend om de ernstige schendingen van mensenrechten. Vrouwen zijn in Iran tweederangsburgers en hebben véél minder rechten dan mannen (Amnesty). Zo kunnen ze niet buiten Iran reizen zonder toestemming van hun echtgenoot en kunnen ze de doodstraf krijgen bij overspel. Een man kan zijn vrouw ook verbieden te werken.

In 2022 waren er 'Woman Life Freedom'-protesten, nadat Mahsa Jina Amini (22) in gevangenschap overleed door mishandeling vanwege het niet dragen van een hoofddoek. De autoriteiten sloegen deze demonstraties echter keihard neer en veiligheidstroepen doodden honderden demonstranten. Sindsdien worden vrouwen in de openbare ruimte continu gesurveilleerd, willekeurig gearresteerd en (seksueel) mishandeld.

Mannen zijn dictators

Parmida woonde tot haar 21ste in Iran. "Ik was niet getrouwd en woonde nog thuis. Als je geen echtgenoot hebt, is jouw vader de baas van jou", legt ze uit. "Mijn vader moest toestemming geven voor mijn studie of als ik wilde reizen. Dat is allemaal vastgelegd in de landelijke regels. De man staat in Iran eigenlijk boven alles. Het is de dictator van het gezin."

"De islamitische regels zitten nog steeds in de Iraanse cultuur verweven. Het is een patriarchale samenleving", legt Parmida uit. "Vrouwen worden niet gezien als mensen, maar als subjecten – mannen zijn er de 'eigenaar' van. En ze willen hun eigen eer beschermen."

Bedreigd met pistool op school

"Eigenlijk had ik een best normaal leven", vertelt Parmida. "Ik studeerde industrieel ingenieur op de universiteit. Mijn ouders waren – positief gezien – niet heel gelovig: zij stonden open voor verandering. Ik had daardoor een dubbel leven. Thuis kon ik mij anders gedragen dan buiten. Ik stond bijvoorbeeld niet achter het dragen van een hijab en de controle die mannen over vrouwen hebben. Binnen kon ik mezelf zijn."

Maar dat kan dus niet overal. "Op een dag liep ik op de universiteit naar het leslokaal. Vaak liep de moraalpolitie daar rond. Buiten werd ik door die agent gestopt. Zij zei dat ik mijn chador moest dragen, maar ik droeg dat nooit. Ik vond het onhandig. Wel droeg ik nette kleding en was mijn haar deels bedekt door een hoofddoek. Op een nette manier wees ik haar verzoek af. Ik zei dat ik naar mijn toets moest.

De agent bedreigde mij vervolgens met een pistool en nam mij mee naar de andere kant van het gebouw. Ik werd bedreigd, er werd aan mijn haren getrokken én er werd een stuk van mijn haar afgeknipt. Ik was heel bang en verwachtte niet dat je je binnen een schoolsysteem zó onveilig kon voelen – daarom raakt het verhaal van Sogand mij ook zo. De kans was groot dat ik naar de politie moest en mijn familie mij nooit meer terug zou zien. Ik zou daar verkracht of gemarteld worden. Ik ben daarom hard weggerend en nooit meer teruggekomen. Als mijn vader wel gelovig was geweest, was het heel anders afgelopen." Met haar moeder en broertje vlucht ze daarna naar Nederland.

Bloedige demonstraties in Iran

In januari gingen mensen in Iran nog massaal de straat op om te demonstreren tegen het regime, maar tienduizenden werden vermoord. Sindsdien is er eigenlijk weinig veranderd. "Iraanse vriendinnen van mij zeggen ook: dit is geen vrijheid. Ze leven continu in angst en kunnen hun leven niet plannen. Ik kan zeggen dat ik over vier jaar mijn PhD wil halen, maar zij weten niet of ze morgen nog leven met de situatie daar. Als je niet doodgaat in de oorlog, is de kans groot dat je in de problemen komt met de overheid of je thuissituatie. Het heeft allemaal te maken met het hele regime. Zolang dat bestaat, is niemand veilig.

Ik denk dat mensen in Nederland heel weinig weten over wat er daar gebeurt. Een tijd geleden had ik een gesprek met een vrouw. Ik vertelde haar over wat er in het nieuws over Iran speelt. Ze zei: ik volg geen nieuws, want ik wil geen negativiteit in mijn leven. Ergens snap ik haar wel. Ze wil zichzelf beschermen, maar ergens vind ik het heel egoïstisch. Je kan niet zeggen dat je om de mensheid geeft als je geen flauw idee hebt van wat er allemaal gebeurt. De goede en slechte dingen bestaan naast elkaar.

Ik wilde zelf ook nooit vluchten. Niemand wil dat, maar het is op een bepaalde manier op mijn pad gekomen. Daar komen ontzettend veel gevoelens bij kijken. Ik mis mensen, voel me soms gebroken, mijn vertrouwen is beschadigd, ik moet een nieuwe taal leren spreken en uitzoeken hoe ik mezelf in een nieuwe cultuur beweeg. Ik kan dus niet zeggen: ik wil dit niet meemaken, dus ik sluit mijn ogen ervoor. Of denken: het boeit me niet. Maar dat is wel wat er in de Nederlandse maatschappij gebeurt. Totdat er iets met henzelf gebeurt."

Strijden voor vrijheid

Parmida hoopt dat Nederlandse mensen hun ogen openen. "We kunnen hier lessen uit trekken. Je hoeft niet alles zelf mee te maken – dat moet je ook niet willen – maar we kunnen van elkaar leren. De grootste verandering die nu nodig is in Iran, is dat mensen bij elkaar blijven en elkaar blijven steunen. En dat ze geloven in de leider van deze revolutie: Reza Pahlavi. Elke revolutie heeft een leider nodig en in dit geval is hij dat. Het islamitische regime moet weg. De vrijheid van de Iraanse bevolking en de Iraanse vrouwen is daar op dit moment het allerbelangrijkste.

Soms word ik er echt moedeloos van. Het is zwaar. Als ik denk dat ik een dag niets hoor, komt er toch weer iets voorbij. Het enige wat ik kan doen, is het verhaal blijven vertellen."