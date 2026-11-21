Aan VIVA vertelt ze hoe ze al die tijd, ondanks de vele pesterijen, zichzelf is gebleven.

Jeugd vol pesterijen

Die pesterijen beginnen al vroeg: op de peuterspeelzaal. "Ik werd buitengesloten en had niemand om mee te spelen. Ook had ik geen vriendinnen om 's middags mee af te spreken. Ik was altijd degene die niet mee mocht doen en bij de juffrouw eindigde. Zij speelde dan maar met mij.

Later werd het erger. Ik ben al mijn hele leven wat steviger en mensen hadden daar altijd iets over te zeggen. Dan zeiden ze: ik wil niet met jou spelen, want jij bent dik. Of jij kan ons toch niet bijhouden, want je kan niet zo snel rennen. Dat was tot groep 8.

Vanaf dat moment gingen ze mij onder de tafels schoppen. Ze deden dat zo vaak dat mijn enkelbanden het niet meer aankonden. Hierdoor verzwikte ik regelmatig mijn enkel en moest ik in het drukverband." Daar is ze later, op haar zestiende, aan geopereerd. "Anders kon het slechter aflopen: dan zou ik misschien niet meer kunnen lopen."

Dagboek

Van de pesterijen draagt ze niet alleen de fysieke, maar ook de mentale lasten. "Ik was acht toen mijn moeder mijn dagboek vond. Eén keer in de week schreef of tekende ik daar wel in. Zij zag tekeningen waarop ik naast het spoor lag of waarop stond dat ik wilde dat de duivel mij meenam. Ook wilde ik bepaalde kleding niet meer aan; ik verschuilde mij in hele grote kleren. Dan zou niemand mijn lichaam zien. Tegelijkertijd ging ik vanuit mijn emoties alles opeten. De GGZ diagnosticeerde boulimia bij mij."

Het loopt op een gegeven moment zo erg uit de hand dat ze groep 8 op een andere basisschool afmaakt. Maar op de middelbare school begint het hele riedeltje weer opnieuw. "Er zijn er maar twee in ons dorp. Binnen no time wist iedereen wie ik was. Sommigen gingen expres naar de winkel, zodat ze het brood dat ze bij zich hadden naar mij konden gooien. Mijn schooljaren waren niet leuk. Ik heb er geen positief woord over te zeggen."

"Ondanks alle negatieve reacties ben ik altijd mezelf gebleven. Het is mijn kracht dat ik niet verander voor een ander", zegt Steffie. "Maar het heeft nog steeds impact. Ik voel me heel eenzaam en heb nog steeds niet veel vrienden. Ik game graag en daar haal ik mijn vrienden vandaan. Maar ik ga nog steeds niet graag naar buiten, een club of ergens een drankje doen. Ik leef heel erg in mijn eigen bubbel. Ik mis het wel, maar durf het gewoon niet meer."

Sing With Me

Tóch schrijft zij zich in voor Sing With Me – een programma waarmee heel Nederland haar ineens zou zien. "Zingen betekent alles voor mij: ik kan ermee huilen, lachen en er mijn gevoel in kwijt. Eigenlijk wilde ik er altijd al mijn carrière van maken, maar het is ontzettend moeilijk om ertussen te komen. Al op mijn achtste probeerde ik mee te doen aan The Voice Kids. Het werd tijd dat ik zou doen wat ík wilde.

Ik meldde mij aan voor het artiestenbestand van Nederland. Op een gegeven moment kreeg ik een mail van Sing With Us. Ik las het concept door en drukte op de grote, blauwe aanmeldknop. Later werd ik gebeld. Ik riep meteen mijn moeder: 'Mama, er gebeurt iets! Ik mag naar een casting van een tv-programma.' Ik was zó blij. Alle negatieve reacties die ik nog steeds ontving, kwamen veel minder hard aan. Ik wist: ik werk nu ergens naartoe. Dat is veel belangrijker dan me negatief voelen door die berichten."

Middelvinger naar alle pesters

"Twee dagen van tevoren kocht ik het blauwe pak dat ik droeg", vertelt Steffie. "Mijn outfit moest iets zijn waarin ik me helemaal mezelf zou voelen. Dít is het, dacht ik. Nog steeds kwamen er reacties op als: ik had haar anders aangekleed. Maar het was mijn eigen keuze en ook hierin ben ik dicht bij mezelf gebleven.

Op het podium stond ik strak van de spanning. Ik haalde adem: ik ga het gewoon doen, het is oké als het niet lukt. Toen ik begon, hoorde mijn moeder 'wow' door de hele zaal heen." Waylon en Nick Schilder zingen met haar mee.

Als ze klaar is, zegt Jaap Reesema dat dit wel een hele dikke middelvinger naar alle pesters is. En dan komen ook Davina Michelle en Yves Berendse erbij. "Het was een onwerkelijke droom en heel mooi dat ze naar beneden kwamen. Zij weten ook niet wat er achter de schermen is gezegd, maar horen alleen het nummer." En over die middelvinger? "Ik wist niet eens dat je dat op televisie mocht doen... Maar het is eigenlijk wel zo. Die pesters staan niet op zo'n podium, en ik doe dit maar even."

Overspoeld met reacties

Na de uitzending staat haar telefoon roodgloeiend. "Veel mensen halen kracht uit mijn nummer en verhaal. Ik krijg ook berichten dat ik sommigen heb geholpen met hun eigen verhaal, omdat ze het nu eindelijk durven te vertellen. Ook heb ik sommigen zover gekregen om ook muziek te maken.

Van een paar pesters kreeg ik ook berichten. Ze proberen hun excuses aan te bieden, maar ook weer net niet: ze draaien eromheen. Waarschijnlijk voelen zij zich aangesproken. Sommigen hebben het mij zó moeilijk gemaakt dat ze nu ook niet meer hoeven aan te kloppen. Ze hebben al zoveel van mij kapotgemaakt en ik wil ze niet de kans geven om dat opnieuw te kunnen doen."

'Bijzonder mens'

Het is inmiddels een week geleden dat haar uitzending op televisie te zien was. "Ik ben blij dat ik mezelf heb kunnen laten zien, anderen kan inspireren én mezelf een bijzonder mens durf te noemen." En zo is het. Benieuwd naar haar optreden? Je ziet 'm hieronder.