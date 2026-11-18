Beide groepen zijn het afgelopen jaar meer gaan verdienen, maar het verschil blijft groot. Dat is ook bij laagbetaalde banen zo. Van de werkende vrouwen heeft 44 procent een laag inkomen, terwijl dat 28 procent is van de werkende mannen. Dat aandeel daalde bij vrouwen met 2 procent en bij mannen steeg het juist met 1 procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse gendergelijkheidsonderzoek van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE). Hoe dit anno 2026 nog steeds kan? Wij leggen het je uit.

Parttime werken en lagere salarissen

De inkomenskloof is onder meer zo groot doordat vrouwen vaker parttime werken. Zij besteden meer tijd aan huishoudelijke taken én de zorg voor de kinderen. 49 procent van de vrouwen zorgt meer dan 35 uur per week voor kinderen tot 12 jaar. Bij mannen is dat 26 procent.

Ook werken hier opvallend veel vrouwen in sectoren met lagere salarissen. Volgens de onderzoekers gaat dat om de zorg, horeca, service en schoonmaak. In andere landen zijn er relatief meer mannen in deze branches.

Jonge vrouwen vallen uit

Volgens EIGE vallen veel jonge vrouwen uit door stress en mentale klachten. Dat heeft te maken met het feit dat veel moeders weinig geld verdienen. Mara Yerkes, hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit Utrecht, zegt tegen NOS: een van de redenen achter de aanhoudende genderongelijkheid is de wijdverbreide opvatting dat vrouwen beter zijn in zorgtaken dan mannen.

"Het onderwijs en de zorg zijn sectoren waar je vaak makkelijker in deeltijd kunt werken en flexibele werkarrangementen kunt bereiken. Zolang vrouwen worden gezien als primair verantwoordelijk voor het kind, dan zullen ze ook vaker in die sectoren gaan werken." Volgens haar wil de overheid gendergelijkheid bevorderen, maar doet ze dat niet genoeg. Zo was betaald ouderschapsverlof een grote stap, maar nemen mannen het amper op omdat het slechts deels betaald is.

Gender Equality Index

Op de totale Gender Equality Index staat Nederland op de vijfde plaats in de Europese Unie. Hierbij kijken ze naar werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid. Wij scoren 70,7 punten op een schaal van 100: 100 staat voor volledige gendergelijkheid. Dat betekent dus dat het nog niet overal goed gaat.

Frankrijk staat bovenaan met 74,8 punten: daar hebben vrouwen en mannen de meest gelijke kansen in de Europese Unie. Het is de eerste keer dat Zweden niet het beste scoort. Dat heeft er vooral mee te maken dat er het afgelopen jaar veel topvrouwen zijn bijgekomen in Frankrijk.

Op het gebied van werk en geld is er in Nederland veel ruimte voor verbetering. Wij staan namelijk op de 26ste plek van de 27 EU-landen. Alleen Griekenland scoort lager. Op het gebied van kennis en tijd doen we het dan wel weer goed.

Wat moet er veranderen?

Met het huidige tempo zal het meer dan vijftig jaar duren voordat vrouwen en mannen in Europa gelijke mogelijkheden hebben, concluderen de onderzoekers. Volgens EIGE-onderzoeker Maruša Gortnar moeten mensen zich afvragen hoe ze keuzes maken: "Als vooral vrouwen zeggen dat ze voor de kinderen willen zorgen en minder uren willen draaien, zijn we dan de stereotypen voorbij? Ik zou zeggen van niet."

Het is vooral een probleem dat vrouwen in Nederland zo financieel kwetsbaar zijn, zegt hij tegen NOS. "Juist omdat de economische kloof tussen vrouwen en mannen zo groot is in Nederland, zou er meer aandacht moeten komen voor financiële onafhankelijkheid. Dat gaat deels om overheidsbeleid, maar het lijkt er ook op dat er meer besef moet komen van de risico's onder burgers."

Bron: NOS, Metronieuws