Nicole Huisman beviel na 25 weken: ‘Ik was nog nooit zo gelukkig en nog nooit zo bang’

De eerste keer dat Nicole Huisman haar dochter Ola aanraakt, doet ze dat met een trillende hand. Ze vraagt eerst of het überhaupt mag. Ola is een paar minuten oud, weegt 800 gram en is na 25 weken zwangerschap ter wereld gekomen. Het kindje naar wie ze jarenlang heeft verlangd, ligt eindelijk voor haar. ‘Ik heb een heel kort filmpje waarop ik vraag of ik haar mag aaien’, vertelt Nicole. ‘Dan aai ik trillend over haar hoofd. Op een gegeven moment hielden ze haar even bij mijn mond zodat ik haar een kus kon geven. En dan gaat ze eigenlijk alweer weg. Dat moment koester ik, maar dat je bang bent om je eigen kind aan te raken, vind ik zo ongelooflijk verdrietig.’

Die herinnering staat in Alles wat je bent, haar boek dat je van twee kanten kunt lezen: over haar jarenlange kinderwens, de geboorte van dochter Ola en de maanden daarna.

Leven in maanden die nog niet bestonden

Toen Nicole en Friso, die elkaar al sinds hun vijftiende kennen, besloten dat ze een kind wilden, gingen ze ervan uit dat zwanger worden vanzelf zou gaan. Maar toen een zwangerschap uitbleef, nam de kinderwens het bij Nicole steeds meer over. ‘Eerst was er een gevoel van: als het komt, komt het. En op een dag merkte ik dat ik mijn hele agenda plande rondom mijn cyclus. Ik ging rekenen: als het deze maand lukt, dan ben ik in juni uitgerekend. Ik leefde in maanden die nog niet bestonden’, vertelt ze. ‘Het verlangen werd een project dat ik probeerde te controleren. Op een gegeven moment had ik het verdrietige besef dat ik niet meer leefde in het nu, maar wachtte op wat misschien ging komen.’

Terwijl vriendinnen om haar heen zwanger werden, bleef het bij Nicole uit. Na een jaar zochten zij en Friso medische hulp. Er volgden onderzoeken, hormooninjecties, behandelingen en operaties. Ze stapten over naar een kliniek in België, waar ze zich beter gehoord voelden. Maar de zo gewenste zwangerschap liet nog altijd op zich wachten. ‘De tijd kroop voorbij en ging tegelijkertijd in sneltreinvaart. Ik werd ouder, mensen in mijn omgeving kregen eerst een kind, daarna een tweede. En ik stond stil, gevoelsmatig’, vertelt Nicole. ‘Terwijl we natuurlijk allesbehalve stilstonden. Elke dag was een stapje dichter bij onze droom. Maar het verdriet was niet één klap, het was een soort abonnement.’

‘Ik wist soms niet meer wie ik was’

De kinderwens ging steeds meer bepalen hoe Nicole naar zichzelf keek. ‘Ik werd iemand die ik niet herkende. Jaloers op wat vriendinnen wel hadden en ik niet, achterdochtig naar mijn eigen lichaam. En heel goed in doen alsof het goed ging’, vertelt ze. ‘Ik raakte steeds meer stukjes van mezelf kwijt. Mijn lichtheid, spontaniteit, mijn energie, maar ook wat ik kon geven in vriendschappen. Het grootste verdriet was misschien dat ik soms niet meer wist wie ik was zonder dat verlangen.’ Ook haar relatie met Friso werd op de proef gesteld. ‘Seks plannen op vruchtbare dagen, dat is niet wat ik wilde. Maar we wilden een baby, dus deden we het wel. Dat staat volledig los van Friso, waar ik gek op ben, en het maakte me dan ook verdrietig dat ook dit deel van ons leven werd overgenomen.’

Op Instagram zag haar leven er ondertussen prachtig uit, terwijl ze ’s nachts wakker lag van zorgen en onzekerheden. Uiteindelijk besloot ze online open te zijn over het fertiliteitstraject. ‘Het voelde alsof ik twee levens leidde, maar het was er maar één: het mijne, met veel verschillende gevoelens, en die wilde ik er allemaal laten zijn.’ De reacties waren meestal liefdevol, al vond Nicole het lastig wanneer mensen zeiden dat het wel goed zou komen. ‘Als ik zeker had geweten dat ik over twee jaar een kind zou krijgen, had ik het niet zo gevoeld. Dan had ik gedacht: jammer, ik wil nu een kind en ik krijg het pas over twee jaar. Maar de onzekerheid of iets wel of niet gaat komen, dat maakte het voor mij heel zwaar.’

Wat het meest hielp, waren mensen die bleven luisteren. ‘Ik voelde me het meest gedragen door mensen die dwars door mijn masker heen keken. En niet een dag, een week of een maand, maar alle jaren die het traject duurde. Mensen die gewoon zeiden: wat is het veel voor jullie, zonder het op te willen lossen. Mensen die het verdriet er lieten zijn.’

Een lichaam dat niet meer als van haar voelde

De jarenlange behandelingen veranderden ook haar relatie met haar lichaam. Toen iemand voorzichtig vroeg of er een echoapparaat ingebracht mocht worden, antwoordde Nicole lachend: ‘Ja hoor, ik ben niet anders gewend.’ Pas later, tijdens een gesprek met een psycholoog, besefte ze wat daarachter zat. ‘Die zei: het is eigenlijk heel verdrietig dat je je zo hebt gedistantieerd van je lichaam en dat je er zo’n grap van maakt. Dat was echt een realisatie. Ik bewoonde mijn lichaam niet meer.’

Nog altijd probeert Nicole die verbinding terug te vinden. Ze doet aan krachttraining, yoga en hardlopen. Niet om haar lichaam te veranderen, maar om weer te voelen dat het van haar is. ‘Soms ben ik zo verdrietig dat mijn lichaam haar zo vroeg heeft losgelaten. Maar ik neem mezelf niks kwalijk, ik kon er niks aan doen. Mijn mantra: mijn lichaam heeft haar gemaakt, dit prachtige, perfecte mensje, precies zoals ze is. Dat probeer ik vaker tegen mezelf te zeggen.’

‘Elke echo was een examen’

Na meerdere behandelingen, een vroege zwangerschap die niet doorzette en een miskraam, werd Nicole opnieuw zwanger. Deze keer bleef de zwangerschap intact. Na al die medische ingrepen was het juist iets heel ‘gewoons’ dat haar het meest bijbleef: een positieve zwangerschapstest van de drogist. ‘Hij ligt nog steeds naast me in mijn nachtkastje. Ik weet niet of dat hygiënisch is, maar het was gewoon magisch’, vertelt ze lachend. Ook de eerste echo waarop ze een kloppend hartje zagen, was bijzonder. Zo vaak had ze op die behandeltafel gelegen zonder het resultaat waarop ze hoopte. Nu was er eindelijk een kindje te zien. Toch bleek het na jaren van teleurstellingen niet eenvoudig om de angst los te laten. ‘Ik heb nooit gedacht: nu is het gelukt. Ik dacht: nu kan het nog misgaan’, vertelt Nicole. ‘Ik probeerde dat te verbloemen door al heel vroeg leuke dingen voor haar te kopen: een gekke vintage kinderwagen, een vrolijk skipak met zwaantjes. Jinxen de andere kant op, zeg maar. Na dit traject was ik niet zwanger, ik was voorzichtig zwanger. Elke echo was een examen.’

Vanwege een eerdere ingreep aan haar baarmoederhals werd Nicole extra gecontroleerd en vroeg ze een second opinion aan. De grens van 24 weken voelde als een mijlpaal.

Een beslissing die niemand voor je kan nemen

Bij precies 24 weken en 6 dagen kreeg Nicole midden in de nacht weeën. In het Amsterdam UMC bleek de bevalling begonnen. Omdat Ola zo vroeg geboren zou worden, moesten Nicole en Friso beslissen of hun dochter na de geboorte actief behandeld zou worden. ‘Ik riep natuurlijk gelijk dat we haar gingen opvangen’, vertelt Nicole. ‘Maar toen zeiden de artsen: ho, dan moet je wel even weten wat dat allemaal inhoudt. We kregen, terwijl ik weeën had, een waslijst aan dingen die mis konden zijn met haar. Hoe klein de kans was dat ze het zou overleven en dat de kans maar één op zes was dat ze ongeschonden uit de strijd zou komen.’

Nicole en Friso stonden gelukkig hetzelfde in de beslissing. ‘Ik was aan het bevallen, maar moest ook mijn kop erbij houden. Je kunt die keuze niet alleen op basis van cijfers maken. Je moet ook op je gevoel afgaan. We dachten: wie kunnen we bellen? Wie moet ons vertellen wat we moeten doen? Maar diegene bestaat niet. Want dat waren wij zelf. Wij waren haar ouders.’ Ze besloten ervoor te gaan. Nicole kreeg weeënremmers toegediend, maar die konden de bevalling niet lang tegenhouden. Een paar uur later werd Ola geboren. ‘Ze kwam ter wereld en huilde, dat was goed. En toen zag ik een piepklein mensje, met alles erop en eraan. En ik dacht: ze is helemaal perfect’, herinnert Nicole zich. ‘De ernst van de situatie kwam pas later, toen ik haar zag liggen, te midden van duizend draadjes.’

‘Ik was nog nooit zo gelukkig en nog nooit zo bang’

Na de geboorte kreeg Nicole zelf ook complicaties: haar placenta kwam niet los en moest operatief worden verwijderd. Ze verloor drie liter bloed en kon pas twaalf uur later naar Ola toe. Door de medicatie die ze kreeg, beleefde ze de eerste uren na de bevalling op een bijna surrealistische manier. ‘Toen ik bijkwam, was ik euforisch. Ik heb allemaal mensen zitten bellen dat ik een dochter had gekregen. In een soort drugstrip. Ik was zielsgelukkig’, vertelt Nicole. ‘Achteraf was het eigenlijk geweldig dat ik dat zo heb mogen ervaren. Mijn grootste wens was uitgekomen. Maar naarmate de morfine uitwerkte, kwam ook de realiteit mee.’ Toen Nicole haar dochter eindelijk weer zag, lag Ola in een couveuse. ‘Ik had jarenlang gedroomd van haar in mijn armen. Maar dat gouden uur hebben we nooit samen mogen hebben. Dat doet nog steeds pijn. Net als dat ik de zwangerschap nooit heb mogen afmaken’, vertelt ze. ‘Geluk en angst zaten in hetzelfde lichaam. Ik was nog nooit zo gelukkig en nog nooit zo bang.’

In totaal verbleef Ola bijna zes maanden in het ziekenhuis: drie maanden op de neonatale intensive care (NICU) en daarna nog tweeënhalve maand op de High Care. ‘Het was echt leven tussen hoop en vrees. Er zijn dagen geweest waarop ze zeiden dat ze het niet zou gaan redden en waarop we afscheid van haar hebben genomen. Dagen waarop ze onverwachts toch weer opkrabbelde en iedereen kwam kijken naar het wondertje dat ze was. En dagen waarop we gelachen hebben.’ Zoals die keer dat Nicole twee donkere plekjes op Ola’s borst zag en in paniek een arts waarschuwde. ‘Hou je me nou voor de gek?’, vroeg de arts. Het bleken haar tepeltjes te zijn, die door haar kleine formaat eerder nauwelijks zichtbaar waren geweest.

Moeder worden op de NICU

Nicole kijkt met veel warmte terug op de verpleegkundigen die hen begeleidden. ‘Vanaf het eerste moment noemden ze ons papa en mama. Ze zeiden: wij zijn de experts, maar jullie zijn haar ouders. Jullie kennen haar straks beter dan wij. En daarom vroegen ze elke dag hoe wij vonden dat het met haar ging. Daar schrok ik eerst heel erg van, want ik dacht: ik weet helemaal niet wie ze is. Ik had haar nog zo lang bij me moeten dragen.’ Stap voor stap werden Nicole en Friso bij de verzorging betrokken, van het dichtdoen van een luier tot urenlang buidelen. ‘We maakten hele buidelschema’s om tussendoor zelf een beetje op adem te komen’, vertelt Nicole. ‘De verpleegkundigen zorgen voor je kindje, maar daarmee ook voor jou. Dat heeft heel veel bijgedragen aan mijn moedergevoel.’ Een van die verpleegkundigen moedigde hen ook aan om te blijven hopen. ‘Ze zei: altijd blijven hopen, want wat zijn we zonder? Maar hoop werd gevaarlijk. Elke keer dat ik hoopte, viel ik dieper. Dat achtervolgt me nog altijd.’

Naast een voortdurende angst rouwde Nicole om de zwangerschap die ze niet af had kunnen maken. ‘Gelukkig had ik al best een buikje, daar ben ik zo dankbaar voor. Maar nog geen trapjes, of Friso die een voetje kon voelen.’ Ze heeft geleerd dat die gevoelens naast elkaar mogen bestaan. ‘Je mag verdrietig zijn om iets wat je niet hebt gehad, ook als je dankbaar bent voor wat je wel hebt.’

‘Thuis begint een nieuw hoofdstuk’

Tijdens de ziekenhuisopname stelde Nicole zich voor hoe ze met z’n drieën in hun eigen huis zouden zijn, zonder verpleegkundigen, monitoren en medische schema’s. ‘Ik dacht: als we thuis zijn, dan is daar ons katje in de tuin en schijnt de zon en hebben we een kinderwagen en alleen maar elkaar. Alsof dan alles goed was’, vertelt Nicole. ‘Dat vond ik wel echt een klap van de realiteit. Het is niet: thuis is alles goed. Er begon een heel nieuw hoofdstuk.’ Al kort na thuiskomst ontstonden er opnieuw problemen met Ola’s voeding en moesten ze terug naar het ziekenhuis. Ook daarna bleven de medische afspraken en onzekerheden onderdeel van hun leven.

Ola is inmiddels bijna twee jaar oud. Nicole beschrijft haar als een vrolijk, nieuwsgierig meisje dat graag nieuwe dingen ontdekt. Ze trekt zich op, zet stapjes aan de hand en is zichtbaar trots wanneer haar iets lukt. Tegelijkertijd ontwikkelt ze zich anders dan andere kinderen van haar leeftijd. Ola heeft twee hersenoperaties ondergaan. Wat haar extreem vroege start en de complicaties die daarbij kwamen kijken precies voor haar toekomst betekenen, is onduidelijk. ‘Met elke kleine stap die zij maakt, groeit de nieuwe angst. Ze gaat nu een beetje staan. En dan komt de vraag: kan ze gaan lopen? Ze brabbelt en dan denk ik: kan ze wel gaan praten?’, vertelt Nicole. ‘Ik heb heel veel vertrouwen in haar. Maar ik heb helaas ook echt littekens opgelopen van alles wat er is gebeurd.’

Ze krijgt EMDR-therapie om de ingrijpende ervaringen te verwerken. Daarbij denkt ze regelmatig aan haar moeder, die ze verloor toen ze 21 was. ‘Ik zeg altijd tegen mensen: het verdriet wordt niet minder, maar de ruimte eromheen wordt groter. Ik hoop ook heel erg dat dit hierbij zal gebeuren. Dat de fijne momenten met Ola groter worden dan de akelige.’

Geen happy end, maar een eerlijk end

In haar boek Alles wat je bent heeft Nicole bewust ruimte gemaakt voor gevoelens die vaak minder makkelijk worden uitgesproken. ‘Ik heb het geschreven omdat ik het zelf had willen lezen toen ik er middenin zat. Het zijn twee verhalen over hetzelfde: hoe ver je gaat voor een kind. Aan de ene kant vecht je om het te krijgen, aan de andere kant om het te houden.’ Vooral de passages over de momenten waarop ze afscheid namen van Ola vond ze lastig. ‘Niet alles wat ik dacht was zacht. Ik worstelde veel met dubbele gevoelens. Zo intiem dat ik twijfelde of het erin mocht. Nu ben ik zo trots op die stukken.’

Nog altijd is er veel onzekerheid. Nicole probeert zich te richten op wie haar dochter vandaag is. ‘Ik wil haar geven wat ze verdient. En dat is leven in het nu en vieren wie ze is. Niet alleen maar verdrietig zijn over wat er is gebeurd of bang zijn voor wat er mogelijk gaat gebeuren. Want het zou haar zo tekortdoen.’ Die onzekerheid wilde Nicole ook in haar boek niet wegpoetsen, hoe moeilijk het soms ook was om daar eerlijk over te schrijven. ‘Het moeilijkst was eerlijk zijn over hoe het nu gaat’, zegt ze. ‘Iedereen wil een happy end. Ik heb een eerlijk end.’

Alles wat je bent van Nicole Huisman verschijnt op 10 november en is verkrijgbaar in pre-order.