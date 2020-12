Dit audiofragment maakt mensen gek: welk woord hoor jij?

Wij presenteren vandaag de audio-versie van ‘is die jurk goud of blauw?’ Mensen horen in dit audiofragment namelijk maar liefst zéven verschillende woorden. Maar wat wordt er nou gezegd?

Tussen alle wereldproblematiek door is op TikTok een heel ander gevecht gaande. Aanstichter is een Australisch huidverzorgingmerk dat een video de wereld in stuurde waarin steeds hetzelfde woord wordt gezegd, maar je iedere keer weer iets anders hoort. Al zijn er ook mensen die juist alleen maar hetzelfde woord horen.

iPhone of Fortnite?

De zeven woorden die luisteraars onderscheiden zijn ‘Fortnite‘, ‘iPhone‘, ‘eye for an eye‘, ‘nightfall‘, ‘nine four‘, ‘four nine‘ en ‘nice one‘. De verwarring is dan ook groot. ‘Okay, mind blown. Ik hoor ze allemaal’, schrijft iemand in de comments.

Yanny of Laurel?

Misschien herinner je je nog de Yanny of Laurel-video uit 2018. Toen legden experts uit waarom sommige mensen verschillende woorden in één woord horen. Je hersenen switchen eigenlijk heen- en weer tussen de verschillende interpretaties. Je hersenen kunnen eigenlijk niet kiezen wát ze nou precies horen.’

Het goede antwoord is dus dat iédereen gelijk heeft. Werden alle wereldproblemen maar zo eenvoudig opgelost.

