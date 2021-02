Is het einde in zicht? Haagse rechtbank wil dat de avondklok direct wordt opgeheven

Als het aan de Haagse rechtbank ligt, wordt de avondklok direct opgeheven. Dit is de uitspraak na de aangespannen zaak van de protestgroep Viruswaarheid. Komt er dan voorgoed een einde aan het haasten om voor negen uur binnen te zijn?

Geen noodsituatie

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie ‘zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak’.

Inbreuk op recht bewegingsvrijheid

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien beperkt de regel ‘onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging’.

‘Hoger beroep of niet, avondklok per direct opgeheven’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter, meldt een woordvoerder van het departement. Er wordt op dit moment overlegd met de landsadvocaat over de gevolgen van het vonnis en de vraag of het kabinet in hoger beroep gaat. De rechtbank heeft al laten weten dat het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank geen opschortende werking. De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven, heeft een woordvoerder laten weten.

Tegenstanders

De PVV wil het reces onderbreken voor een spoeddebat met het kabinet nu de rechter een streep heeft gezet door de avondklok. Dat twitterde PVV-voorman Geert Wilders dinsdag. De grootste oppositiepartij was tegen de avondklok omdat die disproportioneel zou zijn. Ook onder meer SGP, DENK en Partij voor de Dieren keerden zich vorige week tegen verlenging van de avondklok.

Boetes

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok. Afgelopen week heeft de politie 7383 boetes uitgedeeld aan mensen die de avondklok niet naleefden. Dat zijn er iets meer dan de week daarvoor, toen dat aantal op 6959 bekeuringen lag. De politie beëindigde bovendien 96 illegale feesten verspreid over het land. Bovenop de bekeuringen voor het overtreden van de avondklok, beboette de politie ook nog eens 454 mensen vanwege groepsvorming. 345 personen kregen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Bron: Flair | Beeld: Pexels