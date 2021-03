Bibian Mentel is uitbehandeld: uitzaaiingen gevonden in haar hersenen

Heel verdrietig nieuws voor Bibian Mentel (48) en haar familie. De paralympisch snowboardkampioene kan geen behandeling meer ondergaan, doordat er nu ook uitzaaiingen in haar hersenen zijn geconstateerd.

Bibian zal dus niet meer beter worden en de artsen hebben haar het advies gegeven om te beginnen met afscheid te nemen van haar naasten.

Positief

Hoe groot de tegenslag ook, Mentel blijft altijd positief en zal op 9 maart nog steeds een seminar geven. De organisator verklaart: ‘Doorzetten, dat is haar eerste natuur. Positief blijven en doelen stellen. Daarom is afblazen voor haar geen optie. En wij steunen dat.’

Botkanker

Bij Bibian werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd waarna een onderbeen werd geamputeerd. Daarna keerde de kanker diverse keren terug. De sportvrouw is al jaren ziek. Ze vocht en overwon de ziekte meermaals, maar in maart 2019 werd er opnieuw kanker geconstateerd. Inmiddels heeft ze uitzaaiingen door haar hele lichaam. Toch blijft ze positief en inspireert ze menig sportliefhebber in Nederland met haar doorzettingsvermogen.

Operatie

Bibian moest december vorig jaar nog onder het mes om een stukje rug wervel te laten verwijderen dat is beschadigd door een tumor. Die operatie was destijds goed verlopen, maar helaas is een verder behandelplan dus niet meer mogelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: Brunopress