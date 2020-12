Bo Maerten is in verwachting van haar eerste kindje

Bo Maerten (28) timmert momenteel hard aan de weg met onder meer een glansrol in GTST. Ook in het echte leven gaat het de actrice voor de wind en ze deelt dan ook héél leuk nieuws: ze is zwanger!

Niet alleen is Bo momenteel veelvuldig te zien als Amelie Hendrix in Goede Tijden, Slechte Tijden, ook komt in 2021 de speelfilm Zwanger & Co uit waarin de actrice een rol speelt. Daarin vertolkt de brunette de rol van Eva, een student die niet vies is van een feestje en onverwacht zwanger raakt. Extra bijzonder: tijdens de opnames van de film kwam ze erachter ook in real life in verwachting te zijn.

Gekke overloop

“Het was heel gek”, vertelt Bo erover aan RTL Boulevard. “Eind augustus begonnen de opnames voor Zwanger & Co. (…) Maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dus dat liep heel gek in elkaar over.”

Onmogelijk geheim

In eerste instantie wilde Bo – die inmiddels op de helft van haar zwangerschap zit – het heuglijke nieuws nog even voor zichzelf houden, maar vanwege haar steeds groter wordende borsten kon ze het geheim niet langer bewaren voor haar collega’s. “Toen heb ik het ook met Johan Nijenhuis, de regisseur, gedeeld omdat ik dat heel fijn vond”, aldus de dolgelukkige actrice. “En tijdens de laatste week wist iedereen het. (…) Iedereen vond het heel grappig en was heel erg verbaasd.”

