Het Haarlemse model en presentatie Jamie Crafoord ging er bijna aan onderdoor: haar borstimplantaten. De siliconen waren gaan ‘zweten’, waardoor deeltjes zich door haar lichaam hadden verspreid. ‘Om bewustzijn te creëeren over de risico’s van borstimplantaten ben ik druk bezig om met investeerders het platform Calm your tits van de grond te tillen’, vertelt ze in een interview aan de Gooi- en Eemlander.

Jamie onderging op haar 22ste een borstvergroting. Van een A-cup naar Cup-D. ‘Ik was veertien jaar en wilde al een borstvergroting. Mijn mama heeft prachtige borsten en was mijn voorbeeld’, vertelt Crafoord in hetzelfde interview. Het maakte haar onzeker dat iedereen om haar heen een grotere boezem kreeg en zij achterbleef met een cup-A. De operatie was heftig en met complicaties, maar ze voelde zich een ‘volwassen, sexy vrouw’, zo vertelt ze op haar website.

Kapselvorming

Tot de vakantie in Frankrijk vorig jaar. ‘Na een stranddag liep ik een trappetje op en ging mijn hart keihard tekeer. Alles draaide. Ik riep dat ik geen lucht kreeg en iedereen dacht dat ik aan het hyperventileren was. Toen ik na een kwartier weer opstond, stortte ik weer in’, zo blijkt uit het interview in de krant. Terug in Nederland kwam het steeds vaker voor. Ze is twaalf keer bij de huisartsenpost geweest. Maar niemand kon iets vinden. ‘Ze dachten aan een evenwichtsstoornis’, vertelt ze op haar website. En toch ging het niet: ze kwam zelfs in een rolstoel en moest bij haar ouders wonen. ‘Daar zat ik dan, 26 jaar en compleet afhankelijk van anderen’, vervolgt ze. Tijdens kerst vroeg een bevriende uroloog naar de echo en zo kwam ik erachter dat de ‘mooie kapselvorming’ juist een teken was dat ze eruit moesten. Wetenschappelijk onderzoeker Henry Dijkman bevestigde dit. Begin dit jaar zijn ze eruit gehaald. ‘Ze voelden als tikkende tijdbommen in mijn lijf.’

Kleine piemel

Crafoord is inmiddels helemaal happy met zichzelf. ‘Ik ben klein en petite met mijn 1.60, die borsten passen prima bij me.’ En dat gunt ze iedereen. ‘Op social media gaat het om het perfecte plaatje. Botox, opgespoten lippen. Allemaal onzekerheid. En waarom? Als we met een man het bed induiken weten we ook niet of hij een grote of kleine piemel heeft. Daar rekenen we hem toch ook niet op af?’, zegt ze in het interview met de krant.

Calm your tits

De petitie Calm your Tits wordt morgen aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat dat het verwijderen van siliconen borstimplantaten altijd vergoed moet worden. De explantatie wordt nu alleen vergoed als het ‘medisch noodzakelijk’ is, bijvoorbeeld bij een lek, scheur, kapselvorming of kanker. ‘Bizar’, zegt Crafoord in de krant. ‘Een zieke vrouw kost ons allen meer dan die operatie’. Voor de actie hebben Calm your Tits en SVS meldpunt klachten siliconen 27.000 handtekeningen binnen.

