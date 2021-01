Celebs reageren verbijsterd op bestorming van het Capitool: ‘Dit is een trieste dag’

Met toenemende verbijstering, angst en woede kijken Amerikaanse celebs naar de laatste nieuwsontwikkelingen in hun land. Woensdag werd het Capitool bestormd door terroristen die Trump aanhangen. Tot nu toe zijn daar 4 doden en 52 arrestaties bij gemeld.

Terwijl het nieuws zich in razend tempo opvolgt, geloven veel Amerikaanse celebs hun ogen niet. Ze volgen de beelden met ontsteltenis en zien daarbij ook de wrange vergelijking met de Black Lives Matter-demonstraties van vorig jaar. Daarbij werd wél hard opgetreden, terwijl hier zelfs beelden opduiken van agenten die de dranghekken voor het Capitool openzetten en selfies nemen met de indringers.

Ironie

Cardi B. is een van de eersten die rept over ‘de ironie’: afgelopen zomer werden demonstranten afgeschilderd als ‘wilde dieren’, nu wordt gesproken over demonstranten die ‘gerechtigheid’ eisen:

The irony is pretty funny………weren’t people just wild animals in the summer for demanding justice and now?🤔🤔🤔🤔……Let me just watch. — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

Ook drukt ze haar fans op het hart vooral binnen te blijven.

And y’all better NOT BE OUTSIDE!!These are wild thugs out here ! Stay home.This ain’t our business.Stay at home safe but dangerous! — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

Ook Pink laat van zich horen. Ze schaamt zich voor de gebeurtenissen en noemt het ‘een trieste dag voor Amerika’.

As a United States Citizen, and the daughter of two veterans, and the sister of another, I am ashamed of what is happening in Washington. Hypocrisy, shame,

Embarrassment. Unpatriotic hypocritical sheep drinking poison Kool aid. This a sad day for America. — P!nk (@Pink) January 6, 2021

Ook Queer Eye-ster Jonahtan Van Ness laat van zich horen.

Defund the fucking police https://t.co/cI7hb3xvQM — Jonathan Van Ness (@jvn) January 6, 2021

Alyssa Milano spreekt van een poging tot een staatsgreep waarbij wordt geprobeerd ‘een realityster aan de macht te houden’.

This is an attempted coup to keep a reality tv star in power. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 6, 2021

Ook Mark Ruffalo spreekt van een coup.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Susan Kelechi Washington is ook verbijsterd over hoe soft door de politie wordt gereageerd op de bestorming.

Imagine if this was our side. There would be rivers of our blood in the streets and not a single one of us would be armed. This has been allowed. #CoupAttempt — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) January 6, 2021

Ook de speech van Trump, waarin hij blíjft doorgaan over een onrechtmatige uitslag van de verkiezingen, en slechts en passant de terroristen maant rustig naar huis te gaan, zorgt voor woede. Bette Midler windt er geen doekjes om en noemt Trump ‘een liegende zak stront’.

What a lying sack of shit. Trump puts out a video STILL saying the election was a fraud, but the insurrectionists should go home. What the fuck…”you’re very special.” A total asshole from his ingrown toes to his fake hair. — bettemidler (@BetteMidler) January 6, 2021

Amen, Bette.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress