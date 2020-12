Dat ‘breaking free’ is gelukt: Queen niet op 1 in top 2000

Het jaarlijkse radio evenement van Radio 2 de ‘Top 2000’ heeft een nieuwe nummer 1. Het nummer Rollercoaster van Danny Vera heeft Bohemian Rhapsody van Queen van de troon gestoten. De eeuwwisseling markeert het begin van de Top 2000 en sindsdien is het nummer van Queen de populairste, met slechts vier keer een andere lijstaanvoerder.

En nu dus voor de vijfde keer een nieuwe nummer 1. Een grote verrassing is het niet; Danny Vera bestormde vorig jaar de jaarlijkse hitlijsten en kwam binnen op nummer 4. Hij schreef het nummer Rollercoaster samen met singer-songwriter Mercy John. Dat ‘ie nu op nummer 1 staat, vindt ‘ie ‘een beetje gênant’, zo zei hij op Radio 2. ‘Ik ben meestal van heel veel praten. Ik ben hier een beetje stil van. Ik vind het prachtig. Ik vind het een vleugje gênant. Het is heel bijzonder’, vervolgde hij.

De lijst

In 2005, 2010, 2014, 2015 en nu in 2020 is dat breaking free van Queen gelukt: hij stond niet bovenaan. In 2005 was het Avond van Boudewijn de Groot, in 2010 en 2014 Hotel California van The Eagles en in 2015 Imagine van John Lennon. En nu dus, na deze achtbaan van een jaar, staat ‘rollercoaster’ van Danny Vera bovenaan. De Top 2000 is vanaf Eerste Kerstdag te horen op Radio 2. De lijst wordt samengesteld door luisteraars en eindigt op Oudejaarsavond vlak voor de jaarwisseling. De top 10 van dit jaar is:

Roller Coaster – Danny Vera Bohemian Rhapsody – Queen ( Hotel California – Eagles Piano Man – Billy Joel Stairway To Heaven – Led Zeppelin Black – Pearl Jam Avond – Boudewijn de Groot Fix You – Coldplay Wish You Were Here – Pink Floyd Heroes – David Bowie

