Dit wordt volgens Pantone dé kleur van het jaar 2021

Pantone is zo’n beetje de kleuren-godfather van de wereld. Aan het eind van ieder jaar maakt het bedrijf bekend welke kleur dé kleur van het volgende jaar wordt. En in 2021 is dat er niet één, maar zijn het er zelfs twee.

Dat is mooi, want de kleuren in kwestie zijn zo’n beetje elkaars uitersten.

Zonnig & krachtig

Aan de ene kant hebben (tromgeroffel) de kleur ‘Illuminating’. Dat is een knalgele, zonnige kleur die instant vrolijk maakt. Daar tegenover staat ‘Ultimate grey’. Een iets minder opgewekte, grijze kleur die daarentegen wel kracht uitstraalt.

Twee kleuren

Overigens is het niet heel gek dat Pantone dit jaar voor twee kleuren koos. In 2016 deden ze dat ook al. Toen voorspelde het bedrijf dat Serenity (een zachtblauw) en Rose quartz (lief roze) het he-le-maal gingen worden. ‘De selectie van twee verschillende kleuren bewijst hoe twee elementen samen kunnen komen en zo een boodschap van hoop en kracht kunnen uitstralen’, zegt directeur Leatrice Eiseman.

Ontwerpers

Klinkt als een marketingstunt (is het natuurlijk ook wel een beetje), maar toch heeft Pantone hier wel degelijk wat over te zeggen. Veel ontwerpers halen inspiratie uit de kleurenwaaier van Pantone. We hopen dus dat het ‘Illuminating’ geel je staat, want dikke kans dat we die kleur volop tegenkomen in de rekken.

