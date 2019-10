Dit is de winnaar van Dancing with the Stars 2019

De winnaar van ‘Dancing with the Stars’ 2019 is niemand minder dan de volkszangeres Samantha Steenwijk. Met haar dansoptredens heeft ze niet alleen de harten van de jury, maar ook van het publiek gestolen.

Pijn

Afgelopen vrijdag tijdens de repetities van het programma, was de teen van Samantha uit de kom gegaan. Het was nog maar de vraag of ze wel kon deelnemen aan de finale. Via een emotionele Instagram post liet ze weten dat, ondanks de pijn, zij en haar danspartner Marcus van Teijlingen er wel vol voor zouden gaan.

Winnaar

Samantha heeft zich dapper weten te houden en dat heeft een diepe indruk op de jury gemaakt. Zo werd er gezegd dat ze met haar voet in het gips bewegingen maakte die eigenlijk niet mogelijk waren. Voor haar laatste dans heeft ze de jury helemaal weten te imponeren. Ze haalde namelijk tien punten van ieder jurylid. Dus ondanks haar teenblessure heeft de zangeres wel de felbegeerde Glitterbol trofee.

In tranen

Tijdens het dansen en de interviews verbeet Samantha zichtbaar haar pijn. Vlak voordat de jury de uitslag bekend ging maken, kon Samantha het niet meer droog houden. Met tranen in haar ogen vertelde ze dat ze perse meewilden doen met de finale en dat ‘ze hier naartoe geleefd’ zou hebben.

Bron: Story. Beeld: Viva.