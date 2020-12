Echte Gooische moeder Leslie Keizer zwanger van tweede kindje

Echte Gooische moeder Leslie Keijzer is zwanger van haar tweede kindje. Dit maakte de realityster vanmorgen bekend via haar Instagram. Ze post een zoet kiekje samen met zoontje Moises (geboren augustus 2019) en vriend Govinda den Hartog. Daarbij schrijft ze: ‘Baby on the way! Moises krijgt een broertje of zusje! Wij zijn helemaal gelukkig.’

Leslie is op het moment te zien in de Videoland serie Echte Gooische Moeders, de opvolger van Echte Gooische Meisjes uit 2010. In de serie is te zien dat Leslie problemen heeft met haar mentale gezondheid. Ze vertelt open en eerlijk over dat ze niet lekker in haar vel zit sinds de geboorte van spruit nummer één. In een van de afleveringen zegt ze: ‘Ik heb alles, een kind, een man, een huis, en toch voel ik me niet gelukkig.’

Going out with a bang

Gedurende de serie zie je dat het steeds beter met haar gaat en ook zie je dat haar vriendinnen haar erdoorheen helpen. Ze gaan zelfs mee naar lachtherapie (aanrader om te kijken als je zelf wel wat positieve energie kunt gebruiken). In de laatste aflevering, die sinds vandaag op Videoland staat, sluit Leslie af met het grote nieuws: ‘Ik heb ook wel een nieuwtje voor jullie. Ik ben namelijk zwanger. Baby number two is on the way.’

Bron: Instagram, Beeld: RTL Beeldbank – Attribution: Nick van Ormondt