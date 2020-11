Er lijkt steeds meer aandacht te zijn voor dragqueens en transvrouwen (Rupaul’s dragrace en Nikkie Tutorials, we kijken naar jullie). En die extra aandacht is maar goed ook, want het aantal dragqueens groeit in Nederland nog steeds. Een fysieke winkel voor hen kon dan ook niet uitblijven; vorige week werd de eerste winkel voor dragqueens en transvrouwen geopend op de Albert Cuyp in Amsterdam.

Peggie Bovens startte samen met haar moeder de zaak. Volgens hen was het hoogtijd dat zoiets er kwam. ‘We willen laten zien dat iedereen mag zijn wie hij is. Je moet er juist trots op zijn. Als we daar een beetje aan kunnen bijdragen, zijn we al intens gelukkig’, zo melden de moeder en dochter aan NH Nieuws.

Veiligheid voorop

Ze hopen een veilige winkelomgeving te kunnen creëeren. ‘Het kan heel lastig zijn om kleding te kunnen vinden als drag. Natuurlijk zijn er veel online winkels, maar je wilt ook wel eens meteen passen om te weten of de maat goed is’, vervolgt Bovens. Bovendien moet het in een winkel gewoon veilig zijn; je wilt kunnen rondkijken zonder vervelende opmerkingen. Dat hopen de moeder en dochter te kunnen bereiken.

Sfeertje hoor

Naast dat het goed en belangrijk is dat deze winkel voor dragqueens en transvrouwen er is, is het ook gewoon onwijs gezellig. Overal glitters, mooie jurken, aardige mensen. Een absolute aanrader om eens een kijkje te nemen, ook als je geen transvrouw of drag queen bent. ‘En de wijn staat hier altijd koud. We hebben natuurlijk te maken met diva’s, die moeten wel een slokje kunnen drinken’, lacht founder Peggie Bovens in het interview met NH Nieuws.

