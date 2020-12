Elliot (voorheen Ellen) Page uit de kast als transgender

Gisteren maakte acteur Elliot (voorheen Ellen) Page bekend transgender te zijn. De acteur, onder andere bekend van films als ‘Juno’, ‘Inception’ en ‘X-men’, doet dit met een post op zijn Instagram.

Elliot schrijft: ‘Hi vrienden, ik wil met jullie delen dat ik trans ben. Mijn voornaamwoorden zijn hij of hun en mijn naam is Elliot. Ik ben blij dat ik dit kan schrijven, dat ik op deze plek in mijn leven ben gekomen.’ Maar, zo vervolgt hij, is het niet alleen maar blijdschap. ‘Mijn blijdschap is echt, maar het is ook fragiel. De waarheid is dat ik ook bang ben. Bang voor de haat, de grapjes en het geweld. De statistieken liegen er niet om; de discriminatie tegen trans mensen is wreed en zorgt voor bizarre getallen. In 2020 alleen al zijn er veertig transgender mensen vermoord.’

Queer

Zes jaar geleden kwam Elliot Page uit de kast als queer en is sindsdien een van de meest zichtbare lhbtiq-sterren van Hollywood. De 33-jarige acteur sluit zijn emotionele post positief af: ‘Ik vind het fantastisch dat ik trans ben, dat ik queer ben. Hoe meer ik omarm wie ik ben, hoe meer ik droom, hoe meer mijn hart groeit en hoe meer ik leef. Aan alle trans mensen die dealen met belediging, mishandeling en de dreiging van geweld; ik zie je, ik hou van je en ik zal alles doen om deze wereld beter te maken.’

Lof

Zijn vrouw, choreografe Emma Portner, sprak zich ook uit op haar Instagram. Ze is vreselijk trots op haar liefde:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Emma Portner (@emmaportner)

Geprezen

Niet alleen zijn vrouw is positief over de coming out van Page. Ellen Degeneres, een goede vriendin, reageert via Twitter:

Sending love to my friend, @TheElliotPage. You inspire me with your strength, courage and honesty. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 1, 2020

Aanpassingen naam

Op het moment is Elliot Page te zien in de Netflix-show The Umbrella Academy. Hierin speelt hij Vanya Hargreeves, een vrouw, en dat blijft gewoon zo, laten bronnen weten aan Variety. Netflix zal de naam van de acteur aanpassen in alle films en series waarin hij te zien is. De website IMDb heeft de pagina over de acteur al aangepast.

