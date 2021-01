Emma Stone zwanger van eerste kindje (althans, zo lijkt het)

We kennen actrice Emma Stone vooral van haar hoofdrol in de film La La Land (waarvoor ze een Oscar en Golden Globe won) en haar rol in Easy-A. Dat is ook het enige waarvan we haar zouden kunnen kennen, want de 32-jarige actrice is nog al gesteld op haar privéleven. Toch draait de geruchtenmolen nu op volle toeren: de prachtige redhead is in LA namelijk gespot met een flinke buik.

Dat Stone niet veel deelt over haar privéleven, bleek wel toen ze in september dit jaar in het geheim trouwde met haar – inmiddels dus – man, Dave McCary (35). Begin 2019 verschenen ze voor het eerst samen op de rode loper en daarmee bevestigden ze hun relatie. Inmiddels lijken ze dus toe aan de volgende stap: een beestje voor bij het huisje en boompje.

Foto’s: Emma Stone lijkt zwanger

De Daily Mail publiceerde foto’s waarop te zien is dat de actrice, samen met een vriendin, aan de wandel is op maandagavond. Daarop is te zien dat de actrice een, inmiddels niet meer zo klein, geheimpje met zich meedraagt. Opvallend is ook dat, volgens de Daily Mail, Stone vorige maand bekendmaakte een film met Brad Pitt niet te gaan doen, wegens planningsproblemen. Alles wijst er dus op dat 2021 voor de actrice en haar man een wonder gaat brengen.

Emma Stone was spotted on a walk in LA 🤰😭 pic.twitter.com/Xqh2waC0Vf — best of emma stone (@badpostestone) January 4, 2021

