Eva Crützen in verwachting: ‘We vinden onszelf eindelijk tof genoeg om te kopiëren’

‘JA even wat vrolijk nieuws na die lockdown ellende,’ schrijft de brunette bij een hilarische bewerkte foto. ‘OMG ER KOMT EEN KIND. We vinden onszelf eindelijk aimabel en tof genoeg om onszelf te gaan kopiëren. En dat dat dan ook nog lukt ja nou ja dat is natuurlijk hashtag MEGA.’

Doodeng en slapeloze nachten

Eva heeft gedurende 18 weken enorm veel last gehad van ochtendmisselijkheid. ‘Maar goed, #hetishetallemaalwaard althans daar gaan we wel van uit. Nou dat dus. LEUK HEH.’ De cabaretier geeft toe dat ze het ‘doodeng’ vindt en er slapeloze nachten door heeft, maar dat ze vooral enorm blij en gelukkig is.

Papa Josèff

Vader van het kindje is Josèff Iping, die werkt als programmamaker bij de VPRO. Zo maakte hij Tims ^ Tent en Nicolaas op oorlogspad. Maar Eva en Josèff werken ook nauw samen. Hij is de regisseur en redacteur van Eva’s driedelige comedy Opslaan Als.

