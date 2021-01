Eva Jinek: ‘Een zwangerschap suggereren? Dat is gewoon seksisme’

Of iemand zwanger is en wanneer ze aan kinderen beginnen, kunnen pijnlijke vragen zijn en kun je dan ook beter helemaal niet stellen. Maar suggereren dát iemand zwanger is, gaat nog een stap verder. De geruchtenmolen draaide vorige maand op volle toeren rondom Eva Jinek en een eventuele tweede zwangerschap. De roddel kwam in de wereld door haar RTL-collega’s Bridget Maasland en Rob Goossens in het programma RTL-Boulevard.

In de dagelijkse entertainmentshow werd besproken dat Humberto Tan wordt toegevoegd aan de talkshow avondploeg van RTL en daarmee naast Beau en Eva komt te staan. Bij RTL Boulevard zei Goossens dat dit wellicht iets te maken had met ‘iets wat wij nog niet weten’. Daarop vroeg Bridget: ‘Waar doel je op? Iets bij een vrouw? Nou, ahum, we moeten door.’

Eva Jinek reageert op zwangerschap

Jinek reageert eigenlijk nooit op roddels in de media, maar in een interview in het tijdschrift Nouveau zegt ze: ‘Het is seksisme in z’n alledaagse, meest irritante vorm.’ In datzelfde interview vervolgt ze: ‘Ik heb de banen gehad die ik wilde en het zijn mannen geweest die me op die posities hebben gezet Maar dat belangrijke stappen in een vrouwencarrière zo snel worden gelieerd aan een man of een zwangerschap, moet stoppen. In de dertien jaar dat ik nu op televisie ben, ging ik nooit in op roddels, maar in dit geval wil ik het toch benoemen, omdat het puur seksisme is. Ik kon niet geloven wat ik zag. Dat een ongeïnformeerd iemand in een roddelprogramma als RTL Boulevard zoiets maar gewoon kan roepen – het zou je baan zijn, om zulk broddelwerk af te leveren.’’

Goh, ben je zwanger?

Toch begrijpt Eva wel dat mensen denken dat ze in verwachting is. In het interview geeft ze aan sneller geëmotioneerd te zijn, sinds de komst van haar zoontje Pax (2). ‘Het stoort me, ik heb er last van in mijn werk’, zegt ze daarover in het interview. Daarnaast is het de diehard fans opgevallen dat ze haar vertrouwde biertje aan de talkshowtafel heeft ingeruild voor een glaasje water. Maar ook die roddel helpt ze uit de wereld: ‘Dat doe ik sinds de coronamaatregel die bepaalde dat je na achten geen alcohol meer mag schenken. Dat was een behoorlijk koude kermis voor mij, want ik was gehecht aan mijn biertje.’

