Ex Britney Spears deed mee met Capitool-bestorming

We hebben allemaal wel zo’n ex van wie je God op je blote knieën dankt dat ‘ie geen rol meer in je leven speelt. Dat moet Britney Spears deze dagen ook hebben gedacht. Haar ex Jason Allen Alexander was namelijk aanwezig bij de bestorming van het Capitool.

Jason en Britney waren in 2004 maar liefst 55 uur lang getrouwd in Las Vegas. Het blijkt by far niet de enige verkeerde beslissing die Jason in z’n leven maakte. Op social media werd hij herkend temidden van de terroristen die het Capitool aanvielen. Een familielid bevestigt dat.

Binnenlandse terrorist

‘Yup. Ik moet ook even verwerken dat een oerdomme neef (die ook Britney voor 55 uur trouwden) bij Capitol Hill is. Ik ben dus echt verwant aan een binnenlandse terrorist’, schrijft een twitteraar. De tweet gaat gepaard met een foto waarop Jason te zien is met een muts waarop ’45’ staat.

De Trump trein

Dat Jason flink van het pad is geraakt, moge duidelijk zijn. Op Facebook noemt hij zichzelf ‘journalistiek onderzoek bij Complottheorieën & Geschiedenis’ en roept hij dat aan boord is van de ‘Trump trein’. Hij deelde ook een video van zichzelf bij het Capitool. ‘Ik zit op de Trump trein, wat vertel jij je kleinkinderen?’

Misschien moet Jason het qua indrukwekkende verhalen er later maar gewoon op houden dat hij ooit een fling had met een wereldberoemde popster.

Jason Alexander, Britney Spears’ ex-husband, joined the pro-Trump crowd at the Capitolhttps://t.co/PwUx32gNQd — JustJared.com (@JustJared) January 7, 2021

Bron: Stylecaster. Beeld: Brunopress