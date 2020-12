Hanna Verboom zwanger van tweede kindje

De 37-jarige Hanna Verboom is zwanger van haar tweede kindje. Dat maakte ze gisteravond op haar Instagram bekend. Ze deelt een lief kiekje samen met haar dochter Sara, waarbij ze schrijft: ‘Sari en ik hebben een klein geheimpje..’

Vorig jaar kregen de actrice en haar man Ralf Roex hun eerste dochtertje: Sara James. Het stel is sinds begin 2017 een setje en is in mei 2019 getrouwd, toen Hanna acht maanden zwanger was.

Trouwerij

Op hun eerste trouwdag, 25 mei 2020, deelde ze op Instagram waarom het stel trouwde toen Verboom acht maanden zwanger was. De actrice werd ziek tijdens de zwangerschap en het was allemaal onzeker. ‘Of het met mij goed zou komen en hoe het met Sara was. We wilden altijd al groots trouwen, met alle mensen die ons zo dierbaar zijn. Maar het werd heel klein en intiem, zo vlak voordat ons meisje kwam, omdat we voelden dat dit belangrijk was.’

De bedoeling was dat ze in 2020 een groot huwelijksfeest zouden geven, maar corona gooide roet in het eten. Ze vervolgt in haar post: ‘De dag was magisch, onvergetelijk, in de tuin met enkel familie en getuigen. We vierden de liefde tot diep in de nacht. Door corona moeten we nog een jaartje wachten, maar dan zal onze ja groots gevierd worden. In een kerkje met al onze vrienden. Dan vieren we het leven, met haar verrassingen, verdriet en vreugde en de Liefde die alles overwint.’

