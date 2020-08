Steun voor Beiroet: Nationale Actiedag Giro555 geopend

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden in Beiroet. De massale explosie vorige week heeft de hoofdstad van Libanon compleet verwoest. Giro555 opent vandaag De Nationale Actiedag. Vanwege corona gebeurt dit grotendeels online.

Giro555

Hulp om Beiroet weer langzaam op te bouwen, is dus hard nodig. Giro555 voert daarom vandaag actie. De Giro555-‘collectebus’ rijdt door heel Nederland om geld op te halen. Het geld wordt gebruikt voor water, eten en toiletartikelen. Jongeren krijgen daarnaast psychische hulp en arme gezinnen krijgen financiële ondersteuning. Inmiddels staat de teller op 5 miljoen. Doneren kan ook door naar het fysieke actiecentrum in Studio 47 in Hilversum te gaan. Daar staan Giel Beelen en Jörgen Raymann klaar om het geld in ontvangst te nemen.

Live

Vanuit dezelfde studio presenteren diverse BN’ers een live-uitzending zonder publiek (vanwege de corona-maatregelen). Irene Moors, Daphne Bunskoek, Liesbeth Staats en Tom Kleijn hebben de microfoon in handen. Ook wordt er er tijdens de actiedag geschakeld met Beiroet. Presentator Danny Ghosen en Giro555-correspondent Marcel van der Steen zijn daar aanwezig.

Twee explosies

Maandag 4 augustus, een zwarte dag in de geschiedenis. In de haven van Beiroet, Libanon vinden twee explosies plaats. De ramp kost minstens tweehonderd mensen het leven en meer dan vijfduizend mensen raken gewond. En er worden nog honderden mensen vermist. De (haven)stad is compleet verwoest. In een loods lag 2.700 ton ammoniumnitraat onveilig opgeslagen.

Bron: NU.nl | Beeld: ANP en Youtube