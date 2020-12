Keepin’ it real: Katy Perry showt haar corrigerende ondergoed

Katy Perry wil graag dat iedereen weet dat wat je op social media ziet niet de realiteit is. De zangeres deelt daarom niet alleen de glamoureuze looks die ze droeg naar een fotoshoot, maar ook wat ze daaronder droeg.

Namelijk: een vrij grote corrigerende onderbroek in haar huidskleur.

In volle glorie

In een blauwe lakleren trenchcoat wandelt Katy fierce richting de camera. Woorden als ‘power’, ‘attitude’, ‘style’ en ‘sex’ poppen omhoog, tót Katy in één beweging haar jas omhoog houdt en een gekke bek trekt. Tadaa: daar zien we haar Spanx in volle glorie. Het filmpje levert de artiest applaus op. ‘Katy Perry vertelt de waarheid, Spanx zijn de beste vriend van iedere bevallen vrouw’, schrijft iemand.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KATY PERRY (@katyperry)

Orlando testen

Het is niet de eerste keer dat Katy de realiteit niet mooier afdoet dan ‘ie is. In augustus schreef ze, vlak na de bevalling van dochter Daisy Dove, dat zij en liefde Orlando Bloom in quarantaine-tijd het niet altijd even makkelijk hadden. ‘God bless him, hij is nog steeds hier, wat in deze tijd ongelooflijk en bewonderenswaardig is. Ik heb hem absoluut getest en gezegd: ‘oja? Denk je dat jij me aankunt? Laten we dat nog maar eens zien’.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: Brunopress