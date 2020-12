Koukleumen opgelet: doe je dikke winterjas uit in de auto

De dikke donsjassen en winterjassen zijn heerlijk voor een wandeling, maar in de auto iets minder geschikt. De ANWB roept op om je dikke winterjas uit de doen tijdens een autorit, ook al is het maar een ritje van vijf minuten. ‘Bij een ongeluk kan het ernstige verwondingen en zelfs interne bloedingen veroorzaken’, zo is te lezen op hun website.

De Duitse zusterclub van de ANWB, ADAC, deed een laboratoriumproef, waar een dagelijkse verkeerssituatie werd nagedaan. ‘Te vergelijken met een kop-staartbotsing in stadsverkeer’, zo meldt de auto organisatie. Tijdens de in scene gezette botsing werd een volwassene met een dikke winterjas in de stoel vastgemaakt en een kinderpop in het kinderzitje.

Fast & Furious crash

De auto reed met een snelheid van 16 kilometer per uur, tot er een noodstop plaatsvond. Die noodstop ging goed, maar door de vulling in de winterkleding zit er ruimte tussen de riem en het lichaam. Bij een noodstop snijdt de riem diep in de buik. En dat kan zorge voor ernstige verwondingen aan de ingewanden en zelfs voor inwendige bloedingen. Dat willen we niet! De oplossing? Jas uit en kou lijden.

Koud in de auto? Dit kan wel

De ANWB roept dan ook op om de jas uit te toen of – voor de echte koudbloedigen – de jas over de riem aan te doen. Voor kinderen geldt: het beste is zonder winterkleding, maar anders ook met de kleding óver de riem. Krijg jij het al koud als je naar buiten kijkt en zie je het niet zitten om je jas uit te doen? Een extra dekentje of de verwarming op standje sauna kan natuurlijk wel.

