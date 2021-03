Mijlpaal: Lisa van Ginneken is de eerste transgender in de Tweede Kamer

Over de verkiezingsuitslag kunnen we een hoop zeggen, maar er is in ieder geval één positief ding: voor het eerst neemt een transgender plaats in de Tweede Kamer. Lisa van Ginneken heeft als D66-kandidaat haar plek verworven.

‘Ik ben heel blij, ik werk hier al jaren naartoe. Toen duidelijk werd dat ik de Kamer inga realiseerde ik me ook meteen: dit is historisch. Dit is een groots moment voor transgenders in Nederland, en eigenlijk wereldwijd’, zegt Lisa over deze geweldige mijlpaal tegen RTL Nieuws. ‘Ik hoop als rolmodel een bijdrage te kunnen leven aan een samenleving die toleranter is.’

Bedreigende reacties

Met haar zetel wil ze graag transgenders een stem geven in de Tweede Kamer. Geweld en bedreigingen zijn voor veel transgenders verdrietig genoeg de orde van de dag. ‘Ik bevind me in de gelukkige omstandigheid dat mensen niet heel snel zullen zien dat ik transgender ben. Maar via social media weten mensen me snel genoeg te vinden en krijg ik regelmatig stigmatiserende, beledigende en bedreigende reacties.’

Overwinning

Van Ginneken volgde de verkiezingsuitslag woensdagavond via Zoom. ‘Het was heel spannend, maar toen ik bij de eerste exitpoll hoorde dat we 27 zetels hadden, stond ik met mijn oren te klapperen.’ Omdat ze op plek 22 stond, was meteen duidelijk dat ze een plek zou krijgen in de Kamer. Vandaag reisde ze van woonplaats Amsterdam naar Den Haag om de overwinning op afstand te vieren met partijgenoten. ‘Ik ben blij en dankbaar!’

Intussen in de intercity van A’dam naar Den Haag…

Dankjewel kiezers dat jullie samen met mij geschiedenis hebben geschreven. Transgender mensen hebben nu rechtstreekse vertegenwoordiging in onze landelijke politiek. Ik ben blij en dankbaar! #tk2021 #teamD66 #transrights pic.twitter.com/jHa9itFZxF — Lisa van Ginneken 🏳️‍🌈 #TeamD66 #22 (@LisaGinneken) March 18, 2021

Bron: RTL Nieuws | Beeld: D66