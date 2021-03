Marco Borsato weet het nu zeker: ‘Ik ga nooit meer vreemd’

In een interview met Privé vertelt Marco Borsato (54) dat hij nooit meer vreemd gaat. Dat heeft hij met zichzelf afgesproken: ‘Ik wil nooit meer terug naar de oude situatie’, vertelt de zanger. Hij en zijn ex Leontien (53) gingen vorig jaar na een huwelijk van bijna 22 jaar uit elkaar.

‘Ik kan niet zeggen dat ik nooit meer een fout zal maken, maar ik ga er niet meer over liegen’, vertelt Borsato in het interview. ‘Als zoiets gebeurt: maak het bespreekbaar, want de pijn en de zwarte periode die ik heb gevoeld en de schuld en de schaamte die ik daar nog steeds over heb, wil ik nooit meer.’

Faillissement was kantelpunt

De zanger ziet de periode van het faillissement van zijn bedrijf, The Entertainment Group in 2019, als kantelpunt voor het stuklopen van zijn huwelijk. Hij vond destijds genegenheid bij pianiste Iris Hond. Afgelopen jaar gaf Borsato toe dat hij zijn ex-vrouw Leontine bedroog. Het huwelijk van de twee liep daarna stuk.

Affaire met Maan

Later dat jaar gingen er ook geruchten dat Borsato een affaire zou hebben met zangeres Maan. Volgens hem is dit grote onzin: ‘Maan, zoveel namen, het is gewoon niet wáár. Die heb ik met respect gecoacht als een van de grote successen van The Voice. Ik wil het er ook niet meer over hebben.’

Linda’s Wintermaand

Marco Borsato vertelt zaterdagavond voor het eerst in het openbaar over zijn scheiding, affaires en burn-out. In een interview met Linda de Mol, dat primetime op SBS6 wordt uitgezonden, doet de zanger zijn complete verhaal. Het gesprek is een special van Linda’s Wintermaand dat is opgenomen in de A’DAM Toren in Amsterdam. Marco is de enige gast en wordt een uur lang aan de tand gevoeld.

Confrontatie

Tot nu toe is nog niets bekend over de precieze inhoud van het gesprek. In een aankondigend fragment is al wel te zien dat Linda Marco confronteert met zijn affaires. ‘Wat wil je kwijt over die affaires? Is dat gewoon een paar keer vreemdgaan of zijn dat langdurige relaties geweest?’, vraagt ze hem. Marco antwoordt daarop dat hij ‘één keer’ dat verhaal wil doen. ‘En dan wil ik het er eigenlijk niet meer over hebben.’

Comeback Marco

Het is voor het eerst sinds eind 2019 dat Marco weer op televisie komt. Hij besloot toen een mediastilte in te lassen vanwege zijn burn-out. De zanger schreef in december op Instagram dat 2020 ‘het meest verdrietige jaar’ uit zijn leven was. Het interview met Linda maakt deel uit van de comeback van Marco. Woensdag bracht hij voor het eerst in bijna anderhalf jaar een nieuwe single uit. In Een Moment, een samenwerking met zanger Rolf Sanchez, zingt hij over een relatie die eindigt.

Bron: ANP | Beeld: Brunopress