Modeopleiding AMFI onder vuur: ‘Ik stond te trillen en viel bijna om van vermoeidheid’

Extreem hoge werkdruk, een ‘giftige’ cultuur en faalangst zijn termen die veel studenten gebruiken, wanneer ze het over AMFI (Amsterdam Fashion Institute) hebben. De modeopleiding ligt sinds een aantal dagen flink onder vuur, nadat ex-studenten massaal een boekje open deden over de onveilige leeromgeving.

Voor veel modemeisjes is studeren aan Amsterdam Fashion Institute een ware droom. Tijdens de opleiding word je klaargestoomd voor beroepen in de (internationale) modewereld. Die wereld is keihard en dat ondervonden ex-studenten al tijdens deze hbo-opleiding.

Amsterdam Fashion Institute

Honderden studenten klaagden online over de toxic cultuur op AMFI. Voor RTL Nieuws was dit een reden om hier onderzoek naar te doen. Ze ondervraagden bijna dertig studenten, die hun ervaringen deelden. De bevindingen zijn schokkend.

Eén uur slaap per dag

Aan RTL Nieuws vertelt de in 2019 afgestudeerde Laura de Wilde hoe het was om te studeren aan AMFI: “Ik kreeg heel weinig slaap, bij één deadline heb ik zes dagen lang maar een uur per dag geslapen. Aan het eind voelde ik me helemaal verward, ik stond te trillen en viel bijna om van vermoeidheid”.

Voor schut gezet

Ook anderen gingen er fysiek en emotioneel aan onderdoor: “Het maakt niet uit hoe hard je werkt, het is nooit goed genoeg”, vertelt een student die nu op de opleiding zit. Sommigen vertellen zelfs dat ze publiekelijk voor schut zijn gezet met hun gemaakte werk. Ook mentaal worden studenten de grond ingeboord tijdens presentaties en feedbackmomenten.

Burn-out

Modeliefhebber Shanice stopte in 2017 met de opleiding, vanwege een burn-out en vertelt: “Je ontwikkelt toch een soort faalangst, want je wilt niet dat het bij jou gebeurt. Je wilt niet iets doen zodat jij degene bent die de grond wordt ingestampt”. Een andere vierdejaarsstudent vertelt anoniem: “Een bepaalde docent brandde me volledig af en lachte mijn werk uit. Hij maande de hele klas om daaraan mee te doen. Ik voelde me totaal niet serieus genomen en gekwetst”.

Sinds de onthulling, doen steeds meer studenten op sociale media hun verhaal over Amfi. Ook op Twitter stroomden de reacties vol:

Dat AMFI item op RTL nieuws, ik kan echt alles afvinken. Joejoe. — loisch (@loisch) March 31, 2021

Komen mensen er nu pas achter dat de Amfi zo is? Gewoon sekte daar wisten we toch allang — liz (@lizzziemcguiree) April 2, 2021Onderwijsinspectie

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie is énorm geschrokken van het onderzoek die RTL Nieuws uitvoerde en de onthullingen die daaruit voort vloeiden. “Ons doel is dat het college van bestuur zorgt dat de onderste steen boven komt”, vertelt de inspecteur. De onderwijsinspectie roept (oud) studenten op om zich te melden.

AMFI geschrokken

In een schriftelijke reactie laat het bestuur van AMFI weten ook geschrokken te zijn van de ondervindingen. Ze nemen de klachten serieus en gaan de sociale veiligheid nog eens goed bekijken. Ze hebben een extern veiligheidsbureau in de arm genomen, om te zorgen dat dit op een goede manier gebeurt.

