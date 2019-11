Nieuw nummer Temptation-Yasmin lijkt heel érg op dit nummer van Shawn Mendes

Gisteren bracht actrice Yasmin Karssing haar allereerste nummer genaamd ‘Dronken van Liefde’ uit. Met haar prachtige zangstem krijgt ze veel enthousiaste berichten.

Ondanks de positieve reacties, krijgt de net begonnen zangeres ook veel negatieve reacties onder haar kersverse muziekvideo. Mensen vinden namelijk dat ze haar deuntje ‘genakt’ heeft van het nummer Threat you Better bij Shawn Mendes. Oordeel zelf!

Junior Songfestival

Dat Yasmin altijd al een mooie stem had, werd duidelijk toen ze meeging doen aan het Junior Songfestival in 2008. Als 14-jarige zat ze toen samen met drie anderen meiden in de girlband genaamd RReadY, weet Shownieuws. Samen met haar vriendinnen Robin, Rose-Anne en Dilara haalde ze de finale van het Junior Songfestival met het lied ‘Musical.’ Helaas wonnen ze niet, maar de meiden hebben hierna nog wel meerder liedjes uitgebracht.

