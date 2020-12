Je houdt van ‘m of niet; Martien Meiland (59). De presentator is afgelopen week door het tv-programma ‘Radar’ uitgeroepen tot Meest irritante BN’er in een commercial. De Loden Leeuw voor meest irritant reclame ging naar het merk Haribo.

Het gaat om de reclame voor de Vriendenloterij Bingo, waarin Meiland te zien is. Van de 104.000 mensen die gestemd hebben, stemde 45 procent voor dit spotje. Toch is Martien Meiland er niet van onder de indruk: ‘Ik ben er trots op. Deze Loden Leeuw krijgt een plekje naast mijn Televizier-Ring’, vertelt hij aan AVROTROS.

Wijnen of wenen?

De motivaties van de stemmers zijn niet mild: ‘Hij zit zo langzamerhand in elk reclameblok met zijn hoge stem en drukke handgebaren’ tot: ‘Als hij wint en hij geeft een speech, dan bekijk ik de prijsuitreiking ook op mute’. Gelukkig trekt de ogenschijnlijke altijd positieve Martien zich er niets van aan. Het zal ons niets verbazen als hij inmiddels al weer lekker aan wijnen, wijnen, wijnen is.

Haribo

De Haribo commercial waarin een groep kantoormensen ineens weer kind worden (inclusief kinderstemmetjes) door de snoepjes is voor het tweede jaar op rij verkozen tot meest irritante reclame. De Loden Leeuw werd vorig jaar opgehaald door het Duitse snoepmerk, maar dit jaar weigerde ze mee te doen, zo meldt Radar.

